La Befana vien di notte 2 - Le origini stasera su Rai 1: trama e cast del prequel con Monica Bellucci

Stasera su Ra 1 va in onda La Befana vien di notte 2 - Le origini con Monica Bellucci: trama e cast del prequel del film con Paola Cortellesi

Stasera 5 gennaio su Rai 1, in prima serata, subito dopo Affari Tuoi con Amadeus, va in onda La Befana vien di notte 2 - Le origini, commedia fantasy del 2021 prequel del film con Paola Cortellesi mandato in onda ieri 4 gennaio, sempre su Rai 1. La sceneggiatura è stata scritta da Nicola Guaglianone e Menotti, la musica è stata.composta da Michele Braga. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

La Befana vien di notte 2 - Le origini: Monica Bellucci in un primo piano

La Befana vien di notte 2 - Le origini

La Befana vien di notte 2 - Le origini è stato distribuito a partire dal 30 dicembre 2021 da italiano 01 Distribution.

La pellicola, a dispetto del titolo, è il prequel del film La Befana vien di notte diretto da Michele Soavi con protagonista Paola Cortellesi.

La Befana vien di notte 2 - Le origini è ambientato nel XVIII secolo. Il budget del film è stato di 6 milioni di euro ma gli incassi non sono stati proporzionati alle aspettative.

La Befana vien di notte 2 - Le origini: Herbert Ballerina e Fabio De Luigi in una scena del film

Trama

Nel diciottesimo secolo, Paola, una ragazzina di strada sempre in cerca di guai, inavvertitamente intralcerà i piani del temibile barone De Michelis, un uomo cattivo e cinico. Egli è sempre accompagnato dal fidato Marmotta, altrettanto caratterizzato dalla brama di potere e che coltiva un odio profondo verso le streghe.

Per salvare Paola, accusata proprio di stregoneria e condotta al rogo, sarà però il provvidenziale intervento di Dolores, una strega dall'indole buona che ha dedicato la sua vita ai più piccoli e sfortunati.

Così, per Paola inizierà un apprendistato incredibile: tra inseguimenti, trasformazioni e magie, scoprirà che il destino ha ancora in serbo per lei dei piani assolutamente inattesi.

La Befana vien di notte 2 - Le origini: Zoe Massenti in un'immagine

Interpreti e personaggi

Monica Bellucci: Dolores

Zoe Massenti: Paola/Befana

Alessandro Haber: Marchese

Herbert Ballerina: Marmotta

Guia Jelo: donna Isa

Corrado Guzzanti: Papa Benedetto XIV

Fabio De Luigi: Barone De Michelis

Giulietta Rebeggiani: Anita

Oro De Commarque: Pallina

Aurora Lera: Lina

Alessio Di Domenicantonio: Rolli

Vincenzo Sebastiani: Tivoli

Leonida Grillone: Mario

Mario Luciani: Chicco

Francesco Paolantoni: Monsignor Bastoni

Francesco Cristiano Russo: Venanzio

Carlotta Scacco: Zenevra

Massimiliano Pazzaglia: carceriere

Nicola Guaglianone: macellaio

La Befana vien di notte 2 - Le origini: Zoe Massenti e Giulietta Rebeggiani in una scena del film

Recensione e trailer

Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di La Befana vien di notte 2 - Le origini.

La Befana vien di notte è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.8 su 10