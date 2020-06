La battaglia di Hacksaw Ridge, Mel Gibson: "gli orrori che mi raccontava mio padre ispirarono il film"

Durante un'intervista Mel Gibson ha parlato estensivamente delle scene di guerra presenti ne La battaglia di Hacksaw Ridge, il regista ha dichiarato che molte di queste sequenze sono state influenzate dagli incubi che ha avuto durante la sua infanzia a causa dei racconti di suo padre.

Hacksaw Ridge: una scena del film

Hutton Gibson, il padre di Mel, un veterano della seconda guerra mondiale che ha servito a Guadalcanal, era solito raccontare al figlio, all'epoca giovanissimo, gli orrori a cui aveva assistito durante la guerra; queste storie spaventose sono state la radice di terribili incubi per anni, secondo quanto dichiarato dal celebre regista, fino a quando è riuscito ad esorcizzarle grazie a La battaglia di Hacksaw Ridge.

Il padre di Mel Gibson è morto l'11 maggio a Los Robles Hospital and Medical Center a Thousand Oaks, non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte della famiglia e i media americani ne sono venuti a conoscenza della sua scomparsa solo in queste ultime ore. Hutton, nel corso degli anni, era stato al centro di molte polemiche in America a causa delle sue posizioni estreme a proposito della religione e per le sue opinioni antisemite.

Estremista cattolico e fanatico religioso, spesso definito per questo motivo "Papa Gibson", Hutton era molto critico nei confronti della chiesa moderna. Nel 1968, in Australia, il signor Gibson aveva fondato l'Alleanza per la tradizione cattolica ed in seguito una newsletter "La guerra è ora" attraverso la quale era solito diffondere le sue opinioni ultra-ortodosse. La sua popolarità crebbe esponenzialmente quando il figlio Mel divenne una star hollywoodiana a tutti gli effetti.