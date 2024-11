La Banda di Don Chisciotte - Missione mulini a vento: clip esclusiva del film animato, in sala dal 14 novembre

La Banda di Don Chisciotte - Missione mulini a vento sta per invadere i cinema con un bagaglio di avventure, divertimento e fantasia. Scritto e diretto da Gonzalo Gutiérrez, il film d'animazione, al cinema dal 14 novembre distribuito Adler Entertainment, fa rivivere il mito di Don Chisciotte raccontando una folle avventura adolescenziale che celebra l'importanza dell'immaginazione, il valore dell'amicizia e quello della propria comunità.

Nella clip esclusiva che Movieplayer.it vi offre oggi vediamo il giovane protagonista pronto a sfidare un terribile mostro tempestoso che minaccia la sua quotidianità con l'aiuto di un gruppo di simpatici animaletti.

La sinossi

Protagonista de La Banda di Don Chisciotte - Missione mulini a vento è Alfonso Chisciotte, undicenne dotato di una fervida immaginazione nonché legittimo discendente ed erede legittimo di Don Chisciotte. Proprio come il suo trisavolo, combatte costantemente contro mostri che nessun altro può vedere, per salvare la sua città nella Mancia. Il suo unico amico, Pancho Panza, vive proprio accanto a lui, ma la loro amicizia deve essere tenuta segreta a tutti poiché le loro famiglie sono in lite.

Quando una tempesta minacciosa si avvicina a La Mancha, un losco uomo d'affari di nome Carrasco fa il giro delle case degli abitanti della cittadina facendo un'offerta che la maggior parte delle famiglie (unica eccezione i Chisciotte) non può rifiutare. Di conseguenza, vende le proprie case e si trasferisce nel lussuoso complesso residenziale e parco divertimenti "Carrasco Land". Alfonso, però, nutre dubbi sulla misteriosa tempesta così, con l'aiuto di Pancho e Victoria, la ragazzina di cui è invaghito, dà il via a una missione per catturare il mostro che ritiene responsabile della tempesta. Nonostante non credano al 100% alla storia di Alfonso, gli amici si imbarcano in questa missione, con Carrasco alle calcagna, che cerca di fermarli in ogni modo.