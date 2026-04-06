La banda di Chicago su Rai 4: thriller ispirato a fatti veri con Patrick Schwarzenegger

Per la prima serata di oggi, lunedì 6 aprile, Rai 4 propone una scarica di adrenalina e riflessione sociale con la prima visione de La banda di Chicago (Echo Boomers). In onda alle 21.20, il film diretto da Seth Savoy ci trascina nel cuore di una ribellione violenta e generazionale, dove il confine tra lotta di classe e criminalità pura si fa pericolosamente sottile. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa pellicola ispirata a fatti realmente accaduti.
La Trama di La banda di Chicago
Lance Zutterland è lo specchio di una generazione tradita: appena uscito dal college, si ritrova con un diploma in mano, una montagna di debiti universitari e nessuna prospettiva lavorativa concreta. Disilluso e senza nulla da perdere, Lance viene attirato nell'orbita di Ellis, un leader carismatico che guida una banda di giovani ribelli a Chicago.
Il loro obiettivo? Colpire l'élite finanziaria. La banda organizza rapine sistematiche nelle lussuose ville dei più ricchi, ma non si limita al furto: i ragazzi devastano gli appartamenti, lasciando dietro di sé una scia di distruzione* come firma** contro un sistema che ritengono ingiusto. Quella che inizia come una forma di rivalsa idealista, però, si trasforma rapidamente in una spirale di avidità e violenza fuori controllo, mentre la polizia stringe il cerchio attorno a loro.
Il Cast: Il film vanta un mix efficace di giovani talenti e veterani del grande schermo:
- Patrick Schwarzenegger - Lance Zutterland
- Michael Shannon - Mel Donnelly
- Alex Pettyfer - Ellis Beck
- Lesley Ann Warren - Author
- Hayley Law - Allie Tucker
- Gilles Geary - Jack
- Oliver Cooper - Stewart
- Jacob Alexander - Chandler Gaines
- Kate Linder - Kathy Tucker
Le Curiosità sul film di stasera 6 aprile: La banda di Chicago è ispirato ad una storia vera
- Ispirato a una storia vera: Il film trae ispirazione da una serie di eventi reali accaduti a Chicago, dove un gruppo di giovani iniziò a svaligiare case di alta moda e residenze di lusso non solo per profitto, ma come atto di protesta vandalica.
- Critica Sociale: Il titolo originale, Echo Boomers, fa riferimento al termine sociologico per indicare i "Millennials". Il regista Seth Savoy ha voluto esplorare la frustrazione di una generazione che si sente esclusa dalle promesse di benessere economico dei propri genitori.
- Atmosfera Contemporary-Crime: La pellicola mescola il ritmo serrato del heist movie (il film di rapina) con un'estetica moderna e una colonna sonora vibrante, rendendolo un prodotto perfetto per il pubblico di Rai 4.
Dove vedere La banda di Chicago in tv e in streaming
Il thriller con Patrick Schwarzenegger andrà in onda stasera, lunedì 6 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 4. La banda di Chicago sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.