La banda di Chicago su Rai 4: thriller ispirato a fatti veri con Patrick Schwarzenegger

Un gruppo di giovani disillusi organizza colpi contro ricchi e potenti, ma la ribellione si trasforma in spirale di violenza. Stasera alle 21.20 Rai 4 propone la prima visione del film diretto da Seth Savoy.

Per la prima serata di oggi, lunedì 6 aprile, Rai 4 propone una scarica di adrenalina e riflessione sociale con la prima visione de La banda di Chicago (Echo Boomers). In onda alle 21.20, il film diretto da Seth Savoy ci trascina nel cuore di una ribellione violenta e generazionale, dove il confine tra lotta di classe e criminalità pura si fa pericolosamente sottile. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questa pellicola ispirata a fatti realmente accaduti.

La Trama di La banda di Chicago

Lance Zutterland è lo specchio di una generazione tradita: appena uscito dal college, si ritrova con un diploma in mano, una montagna di debiti universitari e nessuna prospettiva lavorativa concreta. Disilluso e senza nulla da perdere, Lance viene attirato nell'orbita di Ellis, un leader carismatico che guida una banda di giovani ribelli a Chicago.

Alex Pettyfer

Il loro obiettivo? Colpire l'élite finanziaria. La banda organizza rapine sistematiche nelle lussuose ville dei più ricchi, ma non si limita al furto: i ragazzi devastano gli appartamenti, lasciando dietro di sé una scia di distruzione* come firma** contro un sistema che ritengono ingiusto. Quella che inizia come una forma di rivalsa idealista, però, si trasforma rapidamente in una spirale di avidità e violenza fuori controllo, mentre la polizia stringe il cerchio attorno a loro.

La banda di Chicago: Cast

Il Cast: Il film vanta un mix efficace di giovani talenti e veterani del grande schermo:

Patrick Schwarzenegger - Lance Zutterland

- Lance Zutterland Michael Shannon - Mel Donnelly

- Mel Donnelly Alex Pettyfer - Ellis Beck

- Ellis Beck Lesley Ann Warren - Author

- Author Hayley Law - Allie Tucker

- Allie Tucker Gilles Geary - Jack

- Jack Oliver Cooper - Stewart

- Stewart Jacob Alexander - Chandler Gaines

- Chandler Gaines Kate Linder - Kathy Tucker

Michael Shannon e Patrick Schwarzenegger

Le Curiosità sul film di stasera 6 aprile: La banda di Chicago è ispirato ad una storia vera

Ispirato a una storia vera: Il film trae ispirazione da una serie di eventi reali accaduti a Chicago, dove un gruppo di giovani iniziò a svaligiare case di alta moda e residenze di lusso non solo per profitto, ma come atto di protesta vandalica.

Il film trae ispirazione da una serie di eventi reali accaduti a Chicago, dove un gruppo di giovani iniziò a svaligiare case di alta moda e residenze di lusso non solo per profitto, ma come atto di protesta vandalica. Critica Sociale: Il titolo originale, Echo Boomers, fa riferimento al termine sociologico per indicare i "Millennials". Il regista Seth Savoy ha voluto esplorare la frustrazione di una generazione che si sente esclusa dalle promesse di benessere economico dei propri genitori.

Il titolo originale, Echo Boomers, fa riferimento al termine sociologico per indicare i "Millennials". Il regista Seth Savoy ha voluto esplorare la frustrazione di una generazione che si sente esclusa dalle promesse di benessere economico dei propri genitori. Atmosfera Contemporary-Crime: La pellicola mescola il ritmo serrato del heist movie (il film di rapina) con un'estetica moderna e una colonna sonora vibrante, rendendolo un prodotto perfetto per il pubblico di Rai 4.

Dove vedere La banda di Chicago in tv e in streaming

Il thriller con Patrick Schwarzenegger andrà in onda stasera, lunedì 6 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 4. La banda di Chicago sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.