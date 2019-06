La bambola assassina: una clip in esclusiva del film!

La bambola assassina, il remake di un classico del cinema horror, in sala da oggi, 19 giugno 2019, si mostra in una clip esclusiva.

La bambola assassina si mostra in una clip esclusiva! Nel nuovo video estratto dal remake dell'horror cult, che arriva nei cinema italiani oggi, 19 giugno 2019, il terribile Chucky non appare direttamente ma nella sua forma forse ancora più inquietante: facendo solo percepire la sua malefica presenza. Chi sta seguendo Dorine? Chi vuole farle del male? E perchè il cellulare di Omar è in mano al piccolo co-protagonista? Domande a cui solo il film diretto da Lars Klevberg potrà dare risposta.

La Bambola Assassina: una scena con Gabriel Bateman

I protagonisti de La bambola assassina sono Aubrey Plaza e Brian Tyree Henry, e la sceneggiatura è firmata da Tyler Burton Smith. La protagonista dell'horror è una madre che regala a suo figlio (Gabriel Bateman) una bambola per il suo compleanno, senza essere a conoscenza della sua natura sinistra. Nel remake gli eventi non saranno però legati a una possessione demoniaca: Buddi sarà infatti al centro dell'attività di un gruppo di hacker che modifica il codice che controlla il giocattolo, rendendone la capacità di apprendere illimitata e permettendogli di utilizzare la violenza.

Nel cast ci saranno anche Beatrice Kitsos e Ty Consiglio nei ruoli di Falyn e Pugg, due amici della protagonista, e Carlease Burke. I produttori sono David Katzenberg e Seth Grahame-Smith, già nel team che ha portato al successo It. La nuova versione della storia non ha alcun legame ufficiale con il franchise creato da Don Mancini in cui Brad Dourif aveva il ruolo di un serial killer che aveva utilizzato la magia voodoo per porre il suo spirito in una bambola, destinata a diventare Chucky.