La bambina con la valigia: la storia vera di Egea Haffner

Sarà in onda stasera, lunedì 10 febbraio, su Rai 1 alle 21.30, il film La bambina con la valigia, diretto da Gianluca Mazzella, scritto da Andrea Porporati e tratto dal libro omonimo di Egea Haffner e Gigliola Alvisi.

Il racconto è quello dell'eccidio delle Foibe, che avvenne tra il 1943 e il 1945 nel corso della Seconda Guerra Mondiale ai danni di militari e civili italiani dalla Venezia Giulia alla Dalmazia.

La storia vera di Egea Haffner

Conosciuta come 'la bambina con la valigia', che dà il il titolo anche al film di Mazzella, Egea Haffner nacque a Pola nell'ottobre del 1941 e vide suo padre Kurt prelevato dagli uomini della polizia segreta jugoslava, poi scomparire nel nulla, molto probabilmente rimanendo vittima del massacro delle Foibe.

L'immagine che la rese famosa risale al luglio 1946, quando venne fotografata con un vestitino bianco, un ombrello e una valigia e la scritta 'Esule giuliana n. 30001'. La fotografia divenne un simbolo dell'esodo forzato di migliaia di italiani dalle terre cedute alla Jugoslavia dopo il secondo conflitto mondiale.

Dopo un brevissimo periodo trascorso a Cagliari, Egea Haffner venne affidata ai nonni e agli zii a Bolzano, dove crebbe e si costruì una vita. Nel corso degli anni ha sempre lavorato per mantenere viva la memoria dell'esodo giuliano-dalmata.

La trama del film La bambina con la valigia

Nel film di Gianluca Mazzella la storia parte da Pola nel 1944, con la guerra ancora in corso e i bombardamenti degli Alleati sul porto istriano. La vita della giovane Egea cambia alla fine del conflitto, quando i partigiani di Tito presero il controllo dei territori che fino ad allora erano italiani.

Il padre Kurt viene prelevato e del suo destino non si saprà più nulla. Egea Haffner viene affidata ai parenti a Bolzano mentre la madre si trasferisce in Sardegna, allontanandosi dalla famiglia del marito. Come accaduto ad Egea Haffner, anche ad altri bambini toccò la medesima sorte di sentirsi stranieri nella propria patria.

Una scena del film La bambina con la valigia

Il cast de La bambina con la valigia è composto da Petra Bevilacqua, Sinead Thornhill, Roberta Sferzi, Claudia Vismara, Sara Lazzaro, Sandra Ceccarelli, Andrea Bosca nel ruolo del padre Kurt, e Anita Kravos.