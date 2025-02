La bambina con la valigia: trama e cast del film in onda stasera su Rai 1

Giusto un attimo prima di fiondarsi nelle atmosfere del Festival di Sanremo, con la nuova edizione condotta da Carlo Conti pronta a partire, questa sera su Rai 1 andrà in onda il film tv La bambina con la valigia.

Si tratta dell'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Egea Haffner e Gigliola Alvisi, che racconta la tragica vicenda dell'esodo istriano-dalmata e il dramma delle foibe attraverso gli occhi di una bambina.

La bambina con la valigia

La trama del film in prima visione su Rai 1

La storia prende il via nel 1944 a Pola, città portuale dell'Istria. La guerra è ancora in corso e i bombardamenti degli Alleati si abbattono sulla città e sul porto, considerato un punto strategico per la difesa dell'Italia settentrionale. Ma per la piccola Egea Haffner, cresciuta tra la gioielleria del padre Kurt e la villa dei nonni, la vita sembra ancora conservare la sua magia.

Tutto cambia con la fine del conflitto. Nel maggio del 1945 i partigiani comunisti di Josip Broz Tito prendono il controllo dell'Istria, della Dalmazia e della Venezia Giulia, territori fino ad allora italiani. L'occupazione jugoslava porta con sé arresti, vendette e deportazioni contro coloro che vengono considerati "nemici del popolo". Una notte, due uomini in divisa bussano alla porta di casa Haffner: vogliono portare via Kurt, con la scusa di un interrogatorio di routine: l'uomo non farà mai più ritorno.

La bambina con la valigia

La sua scomparsa diventa un incubo per la famiglia: circolano voci secondo cui Kurt sarebbe stato gettato in una foiba, una delle voragini carsiche in cui gli jugoslavi eliminavano i presunti oppositori del nuovo regime. Mentre la piccola Egea cerca di capire cosa stia succedendo, la violenza contro gli italiani cresce e la madre Ersilia prende una decisione dolorosa: abbandonare la loro casa e partire per Bolzano, dove la bambina verrà accolta dalla nonna e dalla zia Ilse.

La bambina con la valigia

La separazione è un altro colpo al cuore di Egea: la madre sceglie di ricominciare da sola in Sardegna e apre un salone da parrucchiera per rendersi indipendente dalla famiglia del marito, con cui non è mai andata d'accordo. Così la bambina si ritrova profuga in una nuova città, lontana dalla sua terra e da tutto ciò che conosceva. Ma purtroppo la storia di Egea non è un caso isolato. Come lei, centinaia di migliaia di italiani vengono costretti a lasciare l'Istria, Fiume e la Dalmazia, portando con sé il dolore di essere considerati stranieri in patria. La loro "colpa" era quella di essere italiani in una terra contesa, finita sotto il controllo jugoslavo. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione de La bambina con la valigia.

Tutti gli interpreti de La bambina con la valigia

Il cast del film, diretto da Gianluca Mazzella, è composto da Petra Bevilacqua (Egea da bambina), Sinead Thornhill (Egea a 18 anni), Roberta Sferzi (Egea a 60 anni), Claudia Vismara (Ersilia), Sara Lazzaro (Ilse), Sandra Ceccarelli (Maria), Andrea Bosca (Kurt), Mattia Teruzzi (Giovanni), Davide Strava (Alfonso), Enrica Rosso (Paolina) e Anita Kravos (Madre superiora).