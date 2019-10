L'ombra dello scorpione: Katherine McNamara tra gli arrivi nel cast

L'ombra dello scorpione avrà tra i suoi protagonisti anche Katherine McNamara, Eion Bailey e Hamish Linklater che reciteranno nell'adattamento del romanzo di Stephen King che verrà realizzato per CBS All Access.

Nella serie The Stand, ispirata all'omonimo romanzo, Eion Bailey sarà Teddy Weizak, un sopravvissuto all'epidemia che ha stravolto il mondo e che fa parte del gruppo di Harold a Boulder, Colorado. Katherine McNamara sarà invece Julie Lawry, una ragazza di provincia con un lato un po' selvaggio. Hamish Linklater sarà infine in L'ombra dello scorpione il dottor Ellis, un colonnello e specialista in malattie infettive che sogna di diventare un eroe e fermare la malattia.

Nello show reciteranno inoltre i già annunciati James Marsden che sarà Stu Redman, Amber Heard nella parte di Nadine Cross, Alexander Skarsgard che interpreterà Randall Flagg, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith, Whoopi Goldberg nei panni di Madre Abagail, e Henry Zaga nella parte di Nick Andros. Il cast è inoltre completato da Jovan Adepo, Owen Teague, Brad William Henke e Daniel Sunjata rispettivamente con le parti di Larry Underwood, Harold Lauder, Tom Cullen e Cobb.

Alla regia della serie L'ombra dello scorpione ci sarà Josh Boone, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Ben Cavell.

L'ombra dello scorpione è ambientato in un mondo decimato da una malattia e alle prese con una terribile lotta tra il bene e il male.

Stephen King sarà autore del nono episodio per cui ha ideato un nuovo epilogo della storia rispetto al romanzo scritto nel 1978.

