Franco Nero interpreterà il Papa in The Pope's Exorcist

Franco Nero sarà uno dei protagonisti di The Pope's Exorcist accanto a Russell Crowe, il progetto ispirato alla vita di Padre Gabriele Amorth. L'attore italiano, nel progetto che sarà prodotto da Screen Gemes, avrà il ruolo del Papa.

Nel cast del film The Pope's Exorcist ci saranno quindi anche Franco Nero, Laurel Marsden (Ms. Marvel), Cornell S. John (Animali Fantastici) e l'esordiente Peter DeSouza-Feighoney.

Russell Crowe avrà la parte del religioso Padre Gabriele Amorth e tra gli interpreti ci saranno anche Alex Essoe e Daniel Zovatto.

Il lungometraggio diretto da Julius Avery racconterà la storia del religioso italiano che si è occupato di oltre 100.000 esorcismi per il conto del Vaticano, ispirandosi all'autobiografia An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories.

La versione attuale della sceneggiatura è stata firmata da Evan Spiliotopoulos, con revisioni di Chuck MacLean.

La produzione ha rivelato che Franco Nero avrà la parte del Papa, ma non ha condiviso i dettagli degli altri personaggi coinvolti nella storia portata sul grande schermo.