L'era glaciale: i fan online chiedono una versione live-action del film!

L'era glaciale, il fortunato franchise animato, secondo i fan meriterebbe una versione live-action e per sostenere l'idea è stata lanciata una petizione online nel tentativo di convincere i produttori.

Sul sito Changer.org è infatti possibile sostenere la richiesta rivolta alla 20th Century Fox di dare nuova linfa alla saga con un remake live-action ispirato al primo film de L'era glaciale. L'iniziativa, lanciata online circa due mesi fa, ha inspiegabilmente ottenuto maggiore attenzione durante la scorsa settimana e raccolto oltre 400 firme per sostenere il bizzarro progetto.

L'ipotesi di portare il simpatico scoiattolo preistorico Scrat, Manny, Sid e Diego sul grande schermo in una versione live-action, come sottolinea la petizione online, potrebbe permettere di affrontare la storia con un approccio maggiormente maturo e dark, coinvolgendo anche gli attori che hanno doppiato i protagonisti nella versione animata.

L'iniziativa sarebbe inoltre sostenuta dall'acquisizione della Fox da parte della Disney, studio che sta da anni proponendo nelle sale degli adattamenti dei propri classici di animazione.

L'ipotesi che in futuro si veda un film live-action ambientato nel mondo de L'era glaciale sembra piuttosto remota, tuttavia non si può escludere nessuna ipotesi!