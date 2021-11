Kyle Ryttenhouse: Gina Carano cita Malcolm X dopo l'assoluzione del giovane omicida

In occasione dell'assoluzione di Kyle Ritterhouse, Gina Carano ha citato le parole di Malcolm X sui social ed è stata tra i pochi a sostenere il ragazzo accusato di omicidio.

Gina Carano è tornata al centro dell'attenzione mediatica citando le parole di Malcolm X in corrispondenza della fine del processo a Kyle Rittenhouse e dello scagionamento del giovane accusato di aver ucciso due persone durante una manifestazione.

Attraverso un tweet lanciato sul suo profilo Twitter ufficiale, Gina Carano ha citato le parole di Malcolm X relative ai media cartacei e all'oppressione: "Se non stai attento, i media ti porteranno a odiare le persone che vengono oppresse, e ad amare le persone che opprimono gli altri".

Gina Carano ha scelto di citare le parole di Malcolm X in corrispondenza della fine del processo contro Kyle Rittenhouse e del suo scagionamento. Proprio oggi, infatti, la corte si è espressa e Kyle Rittenhouse è stato ritenuto non colpevole dell'omicidio di due persone durante gli eventi di Kenosha nel 2020. Moltissimi fan dell'attrice hanno mostrato il loro supporto a Gina Carano, commentando con gif e dichiarazioni di sostegno.

Un utente, poi, ha invitato Gina Carano a realizzare un film sul caso Rittenhouse, sostenendo che lei sia perfetta per produrre un progetto del genere.

Considerando che Gina Carano è entrata nel cast di My Son Hunter, biopic sul figlio del Presidente degli USA Joe Biden, comprendiamo quanto la possibilità che l'attrice curi un progetto su Rittenhouse non sia totalmente da escludere. Qualche mese fa, Gina Carano è stata licenziata da LucasFilm a causa delle sue affermazioni sugli ebrei durante il regime nazista che l'attrice non ha voluto ritrattare.