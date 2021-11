Kyle Rittenhouse, le reazioni alla sentenza da Mark Ruffalo a Stephen King: "Sistema razzista"

La corte si è espressa: Kyle Rittenhouse è stato ritenuto non colpevole dell'omicidio di due persone durante gli eventi di Kenosha nel 2020, e diverse celebrità come Mark Ruffalo e Stephen King condiviso le loro reazioni sui social e tutta la loro indignazione per una simile sentenza.

Kyle Rittenhouse, diciassettenne all'epoca dei fatti, era stato accusato, tra le altre cose, di omicidio e condotta pericolosa dopo aver sparato a tre manifestanti durante le proteste razziali in Wisconsin, uccidendone due e ferendo gravemente il terzo.

Nelle scorse ore, tuttavia, la giuria ha deciso di proclamare Rittenhouse innocente, e molte celebrità hanno deciso di dire la loro al riguardo.

"Oggi ci riuniamo per esprimere cordoglio per quelle vite perdute grazie a un sistema giuridico razzista che toglie ogni valore alle vite di individui di colore, e che ne ha tolto a quelle di Anthony e JoJo. #ReimagineKenosha" scrive Mark Ruffalo "Dopo tutto quello che abbiamo visto e sentito su queste armi da guerra, queste macchine per uccidere, non c'è dubbio che le persone che si sono trovate davanti questo ragazzo abbiano avuto più paura di lui di quanta lui ne potesse avere di loro. Lui era quello che impugnava un'arma da guerra, carica e pronta ad essere usata contro le persone. La giustizia quest'oggi piange amaramente. E ci stiamo riunendo per cercare di guarire quelle cicatrici lasciate dalle ferite di questo dolore. Ci prenderemo cura l'uno dell'altro e ricorderemo perché continuiamo a marciare".

"Quindi l'uomo bianco è libero... È questo il messaggio?" commenta Stephen King.

"Un'altra deludente vittoria per il vigilantismo bianco" osserva l'attore Cary Elwes

"#kylerittenhouse è stato ritenuto non colpevole, ma noi lo abbiamo visto uccidere due persone. Fondamentalmente stupido, la mia predizione è che che avrà una fantastica carriera su #Fox e nella cerchia della destra radicale, e questo ovviamente per loro è un valore aggiunto. Un giorno davvero tragico per le persone decenti, pensanti, con delle emozioni e un'etica provenienti da ogni parte del mondo" afferma Bette Midler.

"Quindi adesso ognuno può presentarsi a una protesta con un'arma da fuoco e sparare alle persone? #RittenhouseVerdict" aggiunge Mia Farrow.