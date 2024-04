Gina Carano, secondo Disney, è stata licenziata per 'aver banalizzato in modo grottesco l'Olocausto'

Disney ha ufficialmente risposto alla causa legale intentata da Gina Carano dopo essere stata licenziata dalla serie The Mandalorian.

Lo studio, tramite i propri legali, ha spiegato i motivi che hanno portato alla scelta, nel tentativo di arrivare a un'archiviazione da parte del giudice.

La replica dei legali dello studio

Una scena del quarto episodio di The Mandalorian

L'avvocato della Disney ha sostenuto che lo studio avesse il diritto costituzionale di non avere un'associazione con le dichiarazioni di Gina Carano, la cui libertà di espressione è difesa dal primo emendamento. L'attrice, invece, sostiene che le sue parole sono state distorte "per demonizzarla e de-umanizzarla, ritraendola come un'estremista di destra".

I rappresentanti della Disney sostengono che il punto di non ritorno sia stato il momento, il 10 febbraio 2021, in cui l'attrice ha ricondiviso un post Instagram dell'utente warriorpriestgympodcast in cui si faceva un paragone tra il trattamento riservato agli ebrei da parte dei nazisti, che portavano le persone comuni a odiare i propri vicini solo perché ebrei, e quello che si riceve per le proprie opinioni politiche. I documenti sostengono che "Disney ne avesse abbastanza". Lo stesso giorno in cui "Carano banalizzava in modo grottesco l'Olocausto paragonandolo a taglienti disaccordi politici, Lucasfilm annunciava che 'Gina Carano non è attualmente una dipendente della Lucasfilm e non ci sono progetti per cui lo sia in futuro. Ciononostante, i suoi post sui social media in cui si denigrano le persone in base alle proprie identità culturali e religiose sono ripugnanti e inaccettabili'".

Gina Carano: "Elon Musk è venuto in mio soccorso come Batman nella causa contro Disney"

La richiesta di archiviazione ribadisce che un mese dopo l'ex CEO aveva spiegato che le opinioni di Gina non erano in linea con i valori della società, tra cui quelli all'insegna del rispetto, della decenza, dell'integrità e dell'inclusione, decidendo di non coinvolgerla ulteriormente nei propri progetti.

Gina Carano, con il sostegno di Elon Musk, ha recentemente fatto causa a Disney e Lucasfilm dopo aver perso il ruolo di Cara Dune nella serie The Mandalorian.