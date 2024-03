Gina Carano:'Elon Musk è venuto in mio soccorso come Batman nella causa contro Disney'

Gina Carano è tornata a parlare della causa legale contro Disney e Lucasfilm per essere stata licenziata dalla serie tv The Mandalorian.

Nelle prime due stagioni, Carano ha interpretato Cara Dune ma è stata in seguito estromessa a causa di alcuni post pubblicati sui social media. Le spese legali della causa legale intentata da Carano nei confronti di Disney e Lucasfilm saranno pagate da X, piattaforma social di proprietà di Elon Musk.

Il supporto di Elon Musk

In una recente intervista, Gina Carano ha sottolineato l'importanza della causa legale e ringraziato Musk per averla sostenuta, paragonandolo a Bruce Wayne:"Vogliono vedere che venga fatta la cosa giusta nei miei confronti. Sono felice che, come le persone dovranno effettivamente approfondire e prendere sul serio la mia situazione, dovranno capire, mentre esaminano tutto questo, cosa stesse facendo la loro azienda. E analizzando ciò, dovranno apportare modifiche in modo che diventi molto più difficile che accada alla prossima persona. Ed è per questo che quello che sto facendo è importante. Molte persone miliardarie investono i loro soldi dove li investono ma metterli nella difesa delle persone che sono state trattate ingiustamente è una causa così nobile. È come se Elon Musk fosse una sorta di Bruce Wayne".

Carano prosegue:"Mi sento come se fossi nel deserto e sto solo cercando di rimanere positiva e ricostruire, con le porte che si chiudono davanti a me. Ora è come se pare ci sia questa energia che sta spingendo avanti, che è come una vera e propria riabilitazione di una carriera e un ritorno. E posso sentire che è così entusiasmante. Solo il fatto, intendo fisicamente, che qualcuno sia venuto in mia difesa e abbia riportato tutti alla luce mi ha fatto sentire già fisicamente più sana, più in salute perché mi pesava". In conclusione, Carano ricorda:"Questa sarà solo una parte della mia storia. Spero di liberarmi di tutte quelle cose terribili che sono state riportate e dette su di me e possa andare avanti, è una cosa molto entusiasmante. Posso mettere un punto a quel capitolo e iniziarne uno nuovo, la mia passione per la narrazione. Voglio fare film e dirigere, voglio fare tutte queste cose. E sento che mettendo un punto a quel capitolo potrò farlo".