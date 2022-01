Kyle MacLachlan e Jeff Goldblum modelli per la sfilata di Prada a Milano

Kyle MacLachlan e Jeff Goldblum si sono improvvisati modelli d'eccezione per la sfilata di Prada che si è tenuta nel weekend. Tra gli attori che hanno partecipato all'evento anche la star di Sex Education Asa Butterfield e l'interprete di Love Actually Thomas Brodie-Sangster.

Kyle MacLachlan si è comportato da vero professionista delle passerelle al suo debutto per la sfilata di moda italiana, dove ha indossato lungo cappotto nero della collezione invernale, pantaloni di raso blu e guanti abbinati.

"Grazie #RafSimons!" MacLachlan ha poi scritto su Twitter. "Che onore aprire la sfilata uomo @prada#FW22 per la #MilanoFashionWeek!"

Lungo cappotto bordato di pelliccia, dolcevita e pantaloni per Jeff Goldblum che, come i tre colleghi, sfoggiava una mise monocromatica in contrasto con gli altri modelli, addobbati con colori vivaci, giacche di pelle rosa e pantaloni arancioni.

I designer Miuccia Prada e Raf Simons hanno spiegato nelle note della sfilata di aver immaginato "una moda significativa e a capi che avessero un senso. Abiti che fanno sentire le persone importanti e che quindi sono, di per sé, importanti, non qualcosa da scartare".

MacLachlan e Goldblum che, rispettivamente, hanno aperto e chiuso la sfilata, sono stati scelti dagli stilisti per rappresentare "uomini veri, figure riconosciute" valorizzando la realtà.