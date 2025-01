David Lynch, il ricordo della star di Twin Peaks Kyle MacLachlan: "Gli devo la mia carriera e la vita"

Kyle MacLachlan ha reso omaggio a David Lynch, il visionario regista che lo ha diretto in Velluto Blu, Dune e I segreti di Twin Peaks, morto ieri all'età di 78 anni.

"Quarantadue anni fa, per ragioni che vanno oltre la mia comprensione, David Lynch mi tirò fuori dall'oscurità per recitare nel suo primo e ultimo film ad alto budget. Ha visto chiaramente qualcosa in me che nemmeno io sapevo di avere. Devo tutta la mia carriera, e in realtà la vita, alla sua visione", ha scritto MacLachlan in un post su Instagram. "Quello che ho visto in lui era un uomo enigmatico e intuitivo con un oceano creativo che esplodeva dentro di lui. Era in contatto con qualcosa a cui il resto di noi vorrebbe poter arrivare".

L'attore ha continuato: "La nostra amicizia è sbocciata con Velluto Blu e poi Twin Peaks e ho sempre trovato in lui la persona più autenticamente viva che avessi mai incontrato. David era in sintonia con l'universo e con la sua immaginazione a un livello che sembrava essere la migliore versione umana. Non era interessato alle risposte perché capiva che le domande sono la spinta che ci rende quello che siamo. Sono il nostro respiro. Mentre il mondo ha perso un artista straordinario, io ho perso un caro amico che ha immaginato un futuro per me e mi ha permesso di viaggiare in mondi che non avrei mai potuto concepire da solo".

Alla fine del suo tributo a Lynch, MacLachlan scrive: "Mi mancherà più di quanto i limiti della mia lingua possano dire e il mio cuore possa sopportare. Il mio mondo è molto più pieno perché l'ho conosciuto e molto più vuoto ora che se n'è andato. David, mi hai cambiato per semore, per sempre rimarrò il tuo Kale. Grazie di tutto."

Il ricordo di Naomi Watts

Kyle MacLachlan non è il solo a dovere la sua carriera a David Lynch. Naomi Watts, lanciata con l'oscuro Mulholland Drive: e apparsa nel revival di _Twin Peaks ha omaggiato il Maestro con un ricordo commovente scrivendo "Il mondo non sarà lo stesso senza di lui", e ringraziandolo per averla messa sulla mappa.

"La sua guida creativa è stato davvero potente", ha scritto Watts. "Il mondo in cui avevo cercato di entrare per più di dieci anni, raccogliendo bocciature su bocciature alle audizioni, mi era precluso. Alla fine mi sono seduta davanti a un uomo curioso, raggiante di luce, che pronunciava parole d'altri tempi, facendomi ridere e facendomi sentire a mio agio. Come ha fatto a vedermi quando ero così ben nascosta e avevo persino perso di vista me stessa?! Ogni momento insieme sembrava carico di una presenza che raramente ho visto o conosciuto. Probabilmente perché, sì, sembrava vivere in un mondo alterato, di cui mi sento più che fortunata ad aver fatto parte anche per una piccola parte. E David ha invitato tutti a dare uno sguardo a quel mondo attraverso la sua squisita narrazione, che ha elevato il cinema e ispirato generazioni di registi in tutto il mondo".

"Non riesco proprio a credere che se ne sia andato. Sono a pezzi, ma per sempre grata per la nostra amicizia" ha concluso l'attrice.

Un sentito omaggio anche dalla star de I segreti di Twin Peaks Mädchen Amick, che ha pubblicato su X una foto insieme a Lynch scrivendo:

"Difficile per me trovare le parole per esprimere la perdita, sì, di un genio magistrale ma, soprattutto di un uomo semplicemente meraviglioso. David Lynch è stato il mio mentore. Quanto sono stata fortunata? Era anche un mio caro amico. Sempre lì per quattro chiacchiere o un consiglio che cambia la vita. Era la mia stella polare... Mi ha visto crescere. Mi ha visto diventare madre. Mi ha incoraggiato quando sono salita sulla sedia da regista. Terrò molto vicine al mio cuore quelle lunghe conversazioni che abbiamo avuto nella sua casa sulla collina. Abbiamo riso. Abbiamo pianto. Mi mancherai, David. E ti vedrò dall'altra parte. La tua Madgekin".