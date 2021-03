Thor: Love & Thunder, Jeff Goldblum avvistato con le star del film, il ritorno di Grandmaster?

Jeff Goldblum compare a sorpresa in Australia insieme alle star di Thor: Love & Thunder: che il Grandmaster stia per fare ritorno nel sequel?

Jeff Goldblum è stato avvistato a un incontro di rugby in Australia insieme alle star di Thor: Love & Thunder, alimentando così i rumor su un possibile ritorno del suo personaggio, Grandmaster.

La produzione di Thor: Love and Thunder si è presa un giorno di pausa, permettendo alle star del film di assistere a una partita di rugby. Grazie a un'immagine diffusa da Wide World of Sports scopriamo che, a sorpresa, insieme al regista Taika Waititi e a Chris Hemsworth compare Jeff Goldblum. Improbabile ipotizzare una semplice visita di piacere del divo in Australia in un momento come questo, perciò le speculazioni sul ritorno di Grandmaster, do questa foto, sono più che fondate.

La rivoluzione su Sakarr ha lasciato Grandmaster privo di potere, nella scena post-credits di Thor: Ragnarok lo vediamo, infatti, alle prese con i locali inferociti. La possibilità del suo ritorno in Thor: Love and Thunder permetterebbe a Taika Waititi di mostrare cosa è accaduto al personaggio nell'MCU dopo quel finale turbolento.

Thor: Love and Thunder vedrà il ritorno di Jane Foster (Natalie Portman), Lady Sif (Jaimie Alexander) e del team dei Guardiani della Galassia a fianco di Thor. Ma ci saranno anche tutti i personaggi introdotti da Taika Waititi in Ragnarock: Valkyrie (Tessa Thompson), Korg e Miek, e la moltitudine di attori asgardiani - Matt Damon, Sam Neill, Luke Hemsworth - che probabilmente torneranno per una nuova performance teatrale.

L'uscita nei cinema di Thor: Love And Thunder è fissata per il 6 maggio 2022.