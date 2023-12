Kung Fu Panda 4: svelata la sinossi, Viola Davis e Awkwafina nel cast vocale

In attesa dell'uscita del trailer è stata rivelata la sinossi di Kung Fu Panda 4, il nuovo film d'animazione prodotto dalla Dreamworks che includerà anche Awkwafina e Viola Davis nel cast vocale. "Dopo tre avventure mortali in cui ha sconfitto cattivi di livello mondiale con il suo impareggiabile coraggio e le sue folli abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone (Jack Black), è chiamato dal destino a... dargli già tregua. Più specificamente, è stato scelto per diventare il leader spirituale della Valle della Pace."

La sinossi prosegue: "C'è stato di recente l'avvistamento di una strega malvagia e potente, Chameleon (Viola Davis), una piccola lucertola che può trasformarsi in qualsiasi creatura, grande o piccola. E Camaleonte ha i suoi piccoli occhi avidi e luccicanti sul Bastone della Saggezza di Po, che le darebbe il potere di evocare nuovamente tutti i cattivi principali che Po ha sconfitto nel regno degli spiriti."

Infine: "Quindi Po avrà bisogno di aiuto. Lo trova (più o meno?) sotto forma dell'astuto e arguto ladro Zhen (Awkwafina), una volpe corsaca che riesce davvero a infastidire Po ma le cui abilità si riveleranno inestimabili. Nella loro missione per proteggere la Valle della Pace dagli artigli rettiliani di Camaleonte, questa strana coppia comica dovrà lavorare insieme. Nel processo, Po scoprirà che gli eroi possono essere trovati nei luoghi più inaspettati."