Krypton: cancellata la serie prequel di Superman dopo 2 stagioni

Krypton è stata cancellata: Syfy ha deciso di concludere la serie prequel della storia di Superman al termine di due stagioni.

La tv via cavo ha inoltre deciso di non ordinare la produzione dello spinoff dello show che avrebbe dovuto avere come protagonista il personaggio di Lobo.

Il team di Warner Horizon, che produce Krypton avrebbe deciso di proporre lo show ad altre emittenti e piattaforme di streaming, tra cui anche DC Universe e il nuovo servizio HBO Max.

La serie con protagonista Cameron Cuffe nel ruolo di Seg-El aveva debuttato su Syfy con un'ottima accoglienza da parte del pubblico, diventando la serie con i migliori risultati di ascolti al proprio debutto sulla tv via cavo dai tempi di Ascension. Durante la seconda stagione, tuttavia, i dati sono scesi del 50% per quanto riguarda le visioni in diretta e nello stesso giorno della messa in onda.

Syfy, recentemente, aveva cancellato The Expanse e lo show è stato salvato da Amazon, situazione che alimenta le speranze del team di Krypton.

Lo show potrebbe forse continuare per proseguire la storia del nonno di Superman. Nel cast c'erano anche Georgina Campbell, Shaun Sipos, Colin Salmon, Ann Ogbomo, Aaron Pierre, Rasmus Hardiker, Wallis Day, Blake Ritson e Ian McElhinney.

Krypton è stata prodotta da David S. Goyer e dallo sowrunner Cameron Welsh.

Lobo, invece, avrebbe dovuto avere come protagonista Emmett J. Scandlan nel ruolo del cacciatore di taglie.

Recensione Krypton: tanto tempo fa, su un pianeta lontano lontano...