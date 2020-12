Kristen Stewart unica spettatrice dell'ultima sfilata di Chanel (VIDEO)

Kristen Stewart è stata l'unica spettatrice della sfilata di moda organizzata da Chanel nel castello di Chenonceau. Durante la serata l'attrice ha ammirato dal vivo la nuova collezione della stilista francese Virginie Viard.

Questa settimana Kristen Stewart ha assistito alla sfilata Métiers d'Art di Chanel e fino a qui non ci sarebbe nulla di strano. Ad essere curioso è piuttosto il fatto che l'attrice sia stata l'unica spettatrice dello show tenutosi all'interno del castello di Chenonceau, nella Valle della Loira in Francia. Un video, condiviso sulle pagine social di Chanel, testimonia la serata e mostra Stewart mentre assiste alla sfilata sedendosi a metà di un'ampia sala del castello.

Per l'occasione, la star di Twilight si è vestita in modo chic, indossando un completo Chanel nero dalla testa ai piedi, con pantaloni di velluto, un pullover di lana e stivali Chanel. La vera "chicca" in questo caso è però la collana Chanel con un diamante a taglio rotondo da 2 carati, 980 diamanti del peso di 24 carati e 268 perle Akoya, tutte incastonate in oro bianco 18 carati. Lo spettacolo ha riunito un totale di 301 persone, 300 delle quali erano membri del cast e della troupe, e solo Stewart come spettatrice privata della collezione per lo più in bianco e nero della direttrice creativa Virginie Viard. "Organizzare lo show al castello di Chenonceau è stata una scelta ovvia, poiché sia ​​Diane de Poitiers che Caterina de' Medici - che ha ispirato Coco Chanel - hanno progettato e vissuto nel castello", ha dichiarato Viard.

Stewart, che apparirà nelle pubblicità della prossima collezione fotografata da Juergen Teller, ha spiegato di essersi preparata per lo spettacolo privato guardando gli episodi della serie tv Reign, che parlava della vita di Maria, Regina di Scozia: "Stavo imparando chi ha vissuto qui e chi ha amato questo posto. Le donne che vivevano qui prima erano davvero appassionate di arte, promuovevano molta creatività e amavano essere ispirate e ispirare altre persone a venire a creare, e stavo immaginando chi fossero i nostri personaggi mentre guardavo lo spettacolo".

Il video social mostra come, alla fine della sfilata, Stewart si sia alzata in piedi e abbia applaudito Viard mentre entrava nella stanza.