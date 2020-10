Kristen Stewart sul suo coming out: "È stata dura. Ho sentito molta pressione"

Kristen Stewart ha raccontato il percorso che l'ha portata al suo coming out e al sentirsi più a suo agio nel discutere e parlare della sua vita sentimentale, rispetto ai primi anni della sua carriera, quando evitava di farsi fotografare in coppia.

Kristen Stewart e Mackenzie Davis nel film Happiest Season

Impegnata con la promozione di Happiest Season, Kristen Stewart è stata intervistata dalla regista del film, Clea Duvall, la quale le ha chiesto se la sua esperienza personale l'abbia spinta ad accettare la parte. Ricordiamo infatti che il film parla di una donna di nome Harper, interpretata da Mackenzie Davis, che deve ancora fare coming out con la sua famiglia ma porta comunque la sua ragazza, Abby, interpretata da Stewart, a casa per Natale.

L'attrice ha risposto affermativamente, spiegando anche l'evoluzione del suo rapporto con la notorietà ed i paparazzi: "Sì. La prima volta che sono uscita con una ragazza mi è stato subito chiesto se fossi lesbica. Ed io pensavo 'Dio, ho 21 anni!'. Sentivo che forse c'erano cose che ferivano le persone con cui stavo. Non perché mi vergognassi di essere apertamente gay, ma perché non mi piaceva dare me stessa al pubblico, in un certo senso. Sembrava un furto. Quello era un periodo in cui ero un po' più cauta. Anche nelle mie precedenti relazioni, che erano eterosessuali, abbiamo fatto tutto il possibile per non essere fotografati mentre facevamo cose, cose che non sarebbero più state nostre".

Robert Pattinson con Kristen Stewart

A Kristen Stewart è stato anche chiesto se ritiene che ci siano aspettative su di lei come portavoce della comunità LGBTQA+. "Forse quando ero più giovane, quando ero perseguitata dal dovermi etichettare per forza", ha ammesso candidamente l'attrice. "_Non avevo reticenze nel mostrare chi ero. Uscivo ogni giorno sapendo che sarei stata fotografata mentre ero affettuosa con la mia ragazza, ma non volevo parlarne. Ho sentito un'enorme pressione, che però non è stata messa su di me dalla comunità LGBTQ. Le persone vedevano quelle foto, leggevano gli articoli e dicevano 'Oh, beh, ha bisogno di mostrarsi'. Ero piccola e mi sentivo personalmente offesa. Adesso invece lo apprezzo. Mi piace l'idea che qualsiasi cosa faccia si rifletta su qualcuno che sta lottando. Penso che la pressione aggiuntiva di rappresentare un gruppo di persone, non era qualcosa che capivo allora. Solo ora posso comprenderla".

Kristen Stewart e Cate Blanchett, sguardi bollenti a Cannes?

Ricordiamo che Stewart è attualmente fidanzata con la sceneggiatrice Dylan Meyer. In passato è stata con Michael Angarano (2005-2009), Robert Pattinson (2009-2013), Alicia Cargile (2015-2016) e Soko (2015-2016).