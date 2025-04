Kristen Stewart si è sposata con Dylan Meyer dopo 4 anni di fidanzamento

La coppia composta da Kristen Stewart e Dylan Meyer si è sposata nella giornata di domenica a Los Angeles, come rivelato da foto e video apparsi online.

Kristen Stewart si è sposata con la fidanzata Dylan Meyer: le nozze si sono svolte nella giornata di domenica in un ristorante messicano, Casita Del Campo, a Los Angeles.

Il sito TMZ ha condiviso online un video della cerimonia e alcune foto che mostrano la star del cinema e gli invitati.

La storia d'amore della star

La coppia composta da Kristen Stewart e Dylan Meyer si è fidanzata nel 2021, come aveva rivelato l'attrice durante un'intervista rilasciata a Howard Stern. Il primo incontro era avvenuto su un set cinematografico nel 2013, ma all'epoca la protagonista di Spencer e il recente Love Me era impegnata con Stella Maxwell. Kristen e Dylan hanno quindi iniziato a frequentarsi solo nel 2019 e, due anni dopo, hanno poi deciso di sposarsi.

Tra gli invitati alle nozze c'erano anche Ashley Benson e il marito Brandon Davis, immortalati dai paparazzi, e CJ Romero, co-creatore di Living for the Dead.

Stewart aveva parlato del suo matrimonio nel novembre 2021 spiegando dove si sarebbe svolto: "Voglio stare a casa. Voglio che si svolga a Los Angeles, così potranno venire tutti. Voglio che sia piuttosto rilassato. Non voglio nessuno che mi porti all'altare. Saremo semplicemente in piedi, ci scambieremo le promesse e poi faremo festa. Si tratta semplicemente di una scusa grandiosa per ritrovarci e dire 'Ti amo' di fronte a tutti i tuoi amici".

La collaborazione artistica

Kristen sarà prossimamente protagonista di The Wrong Girls, film che segna l'esordio alla regia di Dylan. Nel cast ci saranno anche Alia Shawkat, Seth Rogen, che è coinvolto inoltre come produttore, Kumail Nanjiani, LaKeith Stanfield, Zack Fox e Tony Hale.

Dylan Meyer ha scritto anche la sceneggiatura del lungometraggio. Al centro della trama ci saranno Frankie (Stewart) e Molly (Shawkat), due migliori amiche che dipendono una dall'altra e faticano a mantenersi economicamente. Le giovani si ritrovano alle prese con una vita scivolata nel caos per colpa di un caso di scambio di identità.