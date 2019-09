Kristen Stewart: "Robert Pattinson? Nella nostra storia d'amore ci hanno tolto tanto"

La storia tra Kristen Stewart e Robert Pattinson ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo ai tempi di Twilight, prima di interrompersi bruscamente nel 2012 a causa del tradimento di lei con il regista Rupert Sanders.

Sono passati diversi anni, sono entrambi attori di successo, e Kristen Stewart sta vivendo il suo sogno d'amore con la top model Stella Maxwell. Tuttavia non riesce a dimenticare quanto, l'aver raggiunto la fama così presto, abbia privato sia lei che Pattinson dello spazio necessario per crescere e vivere serenamente quella che, tutto sommato, nella vita di chiunque sarebbe stata, dopo anni, solo una bella storia d'amore e di gioventù. "Quando io e Rob stavamo insieme non avevamo un esempio da seguire. Ci è stata tolta così tanta privacy che siamo diventati ossessionati dal controllo su ogni aspetto delle nostre vite. Quello che pensavamo era: "No, non ne parleremo mai. Questa storia è solo nostra".

L'ossessione per la privacy ha accompagnato sia Kristen Stewart che Robert Pattinsonn anche negli anni successivi alla rottura definitiva, avvenuta nel 2013, almeno fino a quando lei non ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova compagna. Cosa è cambiato? "Penso che volessi solo godermi finalmente la vita. Questo ha avuto la precedenza sulla volontà di protezione verso il mio privato, perchè nel nascondermi stavo rovinando la mia esistenza". Kristen Stewart, ancora una volta, non ha risparmiato critiche a un sistema, quello dello showbusiness, che da qualche parte vorrebbe ancora penalizzare chi decide di vivere alla luce del sole: "Non puoi uscire con la persona che frequenti. Non puoi parlare di lei in un'intervista. Qualcuno con una mentalità da vecchia scuola mi ha detto che funziona così se vuoi preservare la tua carriera, il tuo successo. E ci sono persone a cui tu non piaci, a loro non piace che tu esca con le ragazze, a qualcuno non piace che tu non ti identifichi come lesbica, ma tu non ti identifichi nemmeno come eterosessuale. Alle persone piace sapere chi sei, e allora tu chi c...o sei?". E si è spinta oltre, raccontando di quello strano avvertimento che le arrivò un po' di tempo fa: "Mi è stato detto "fai un favore a te stessa: non uscire in pubblico mano nella mano con la tua ragazza, così potresti ottenere un ruolo in un film Marvel". Ebbene, non voglio lavorare con persone così".

Preferisce invece lavorare con persone come Elizabeth Banks, che l'ha diretta nel prossimo Charlie's Angels, in uscita a ottobre in tutti i cinema. Per lei infatti Kristen Stewart ha speso solo parole d'elogio: "Mi sono sempre sentita protetta da lei, e ho sempre pensato che sia una di quelle persone che non mi considera strana".