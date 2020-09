Kristen Stewart: le prime foto della commedia romantica LGBT, Happiest Season

Kristen Stewart e Mackenzie Davis nel film Happiest Season

Tis' the season! Cioè, non proprio... Manca ancora un po' al Natale, ma quest'oggi sono state diffuse le prime immagini ufficiali di Kristen Stewart e Mackenzie Davis nella commedia romantica LGBT Happiest Season, e già si inizia a sentire l'aria delle feste. Potete vedere le altre foto del film su People.

Diretto da Clea DuVall (Looking for Alaska, The Intervention) - che ha anche collaborato alla stesura della sceneggiatura assieme a Mary Holland - il film a sfondo natalizio arriverà nelle sale americane il 25 novembre.

"Sono una grande fan dei film di Natale, ma non avevo mai visto rappresentata la mia storia" ha dichiarato la regista ai microfoni di People "Happiest Season mi è sembrata una opportunità per raccontare una storia universale da un'altra prospettiva".

E la Stewart concorda: "Credo fosse una vita che aspettassi di vedere una rom-com LGBT. Sono così contenta e orgogliosa che Clea abbia potuto portarla sullo schermo".

E non importa quale sia il vostro orientamento sessuale, perché lo stress da ritorno a casa per le vacanze è qualcosa che quasi tutti hanno provato nella vita.

"Adoro quando i film sulle feste ti fanno venire la nostalgia di casa, ma prendono in esame anche quanto esilarante e complicata possa essere a volte la realtà familiare".

Happiest Season segue le vicende di Abby (Stewart), che ha in mente di fare la fatidica proposta alla sua ragazza, Harper (Davis), durante la riunione di famiglia di quest'ultima per le feste di Natale. Ma presto scoprirà che Harper non ha ancora rivelato ai propri genitori piuttosto conservatori di essere lesbica...

Tra le altre star del film troviamo anche Victor Garber, Mary Steenburgen, Aubrey Plaza, Alison Brie e Dan Levi.