Kristen Stewart si prepara ad essere Lady Diana: "Il ruolo più eccitante di sempre"

Kristen Stewart ha ammesso che quello da protagonista in Spencer, nuovo film diretto da Pablo Larraín, rappresenta il ruolo più eccitante per il quale le sia capitato di prepararsi. L'attrice interpreterà Lady Diana e le riprese del film prenderanno il via a gennaio.

Dopo essersi concentrato sulla figura di Jacqueline Kennedy attraverso il film Jackie, Pablo Larraín ha scelto di raccontare Diana Spencer, un'altra personalità femminile rimasta nella storia (e nel cuore di milioni di persone). Lo farà grazie a Spencer, la sua prossima fatica cinematografica che sarà incentrata su Lady Diana, in particolare su uno specifico weekend della Principessa del Galles che in quest'occasione verrà interpretata da Kristen Stewart. Sarà proprio l'attrice trentenne a prestare volto e voce a Diana nel film che tenterà di capire cosa passò nella testa della donna durante un weekend "critico" degli anni '90, quando cioè capì che ormai il suo matrimonio con Carlo non funzionava e che aveva bisogno di deviare dal percorso che l'avrebbe portata, un giorno, a diventare regina. Spencer si svolge nell'arco di tre giorni, in una delle sue ultime vacanze di Natale nella House of Windsor nella loro tenuta di Sandringham nel Norfolk, in Inghilterra.

Seberg - Nel Mirino: Kristen Stewart durante una scena

In una recente intervista, Kristen Stewart ha voluto sottolineare quanto questo ruolo rappresenti qualcosa di molto stimolante per lei ed ha anche spiegato il lavoro che sta svolgendo per replicare nel migliore dei modi l'accento di Lady Diana. "È una delle storie più tristi mai esistite, e non voglio solo interpretare Diana, voglio anche conoscerla nel profondo" ha detto Stewart. "Non ero così entusiasta di recitare una parte ormai da molto tempo. L'accento è intimidatorio da morire perché le persone conoscono quella voce, ed è così distinta e particolare. Ci sto lavorando ed ho già un mio dialect coach per farlo al meglio".

Questa non è la prima storia vera che Stewart interpreta ma è comunque una storia con cui è cresciuta. Già lo scorso anno ha interpretato il ruolo di Jean Seberg in Seberg - Nel mirino di Benedict Andrews. Anche se la Stewart è una delle attrici più giovani a ricoprire il ruolo di Lady Diana, è comunque cresciuta conoscendo la sua storia. "Ricordo le immagini del funerale da ragazzina", ha detto l'attrice trentenne in un video per InStyle. "Ricordo di essere stata visceralmente influenzata da questo". Nella stessa intervista per InStyle, Kristen Stewart ha parlato del suo coming out e delle pressioni mediatiche ha subito per via delle sue relazioni sentimentali.

Kristen Stewart è inoltre la protagonista di Happiest Season, film di prossima uscita che la vedrà recitare al fianco di Mackenzie Davis.