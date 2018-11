Kristen Stewart avrebbe nostalgia di Robert Pattinson

Marica Lancellotti

Da quando Kristen Stewart e Robert Pattinson si sono lasciati, spezzando il cuore ai fan di Twilight, sono ormai passati 5 anni, ma sembra che l'ex interprete di Bella abbia nostalgia del suo vecchio fidanzato. Una fonte vicina all'attrice ha rivelato in esclusiva al magazine Hollywood Life: "Ogni volta che Kristen pensa a quello scandalo del 2012 (fu fotografata in compagnia del regista di Biancaneve e il cacciatore Rupert Sander), deve lottare contro la nostalgia per il suo Rob".

Secondo i tabloid americani, Kristen Stewart al momento sarebbe ancora impegnata con la modella neozelandese Stella Maxwell, mentre Robert Pattinson è stato fotografato in compagnia di Suki Waterhouse. Eppure l'anonima fonte sostiene che sia stata proprio la nuova relazione dell'ex Edward Cullen ad aver fatto tanto male alla Stewart: "Le manca quell'incredibile amore che hanno condiviso, soprattutto da quando ha sentito quanto Robert sembri essere felice accanto a Suki".

Nel 2012, quando la notizia della breve relazione tra Rupert Sanders e Kristen Stewart fece il giro del mondo, l'attrice dichiarò pubblicamente i propri sensi di colpa verso Robert Pattinson. "Ora" continua la fonte "Kristen è maturata moltissimo, i suoi pensieri sulla fine della loro storia d'amore sono cambiati. In questi anni è stata in grado di vedere più chiaramente i suoi errori si sente davvero male per il modo in cui tutto è successo".

Sarà, dunque, mal d'amore quello di Kristen Stewart? O semplice rimpianto per aver ferito quello che, come ha sempre dichiarato, è un suo buon amico? Nell'attesa di scoprire la verità (ammesso che qualcosa di vero ci sia in queste indiscrezioni), vi ricordiamo che il 20 e 21 novembre Twilight tornerà nei cinema per festeggiare il suo decimo anniversario.