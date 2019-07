Kristen Stewart: "Non farò l'attrice per sempre"

In un'intervista con Vanity Fair, Kristen Stewart ha parlato della sua carriera da attrice e di come spesso si senta già vecchia per interpretare qualcuno che non le somiglia affatto.

Kristen Stewart sente di non poter fare l'attrice per sempre, che con l'avanzare dell'età preferirebbe tutto sommato dedicarsi a progetti più stimolanti dell'interpretare semplicemente un personaggio. E ha raccontato tutto questo a Vanity Fair.

L'attrice, infatti, ha affermato che il suo lavoro, secondo lei, diventa più faticoso ogni anno che passa, anche se ha solo 29 anni: "È più difficile per me essere un'attrice con il tempo che passa. Mi sento più a mio agio all'idea di fare qualcosa da cima a fondo, piuttosto che dare tutto subito. Ci sono alcuni attori che sono fuori di testa e così transitori in loro presenza che possono davvero convincere sè stessi e gli altri di qualsiasi cosa. Ho più difficoltà a farlo mentre invecchio."

Kristen Stewart è decisa a portare avanti nuovi progetti in una veste nuova, infatti ha appena finito di scrivere e modificare la sua prima bozza di un adattamento cinematografico, tratto dal libro di Lidia Yuknavitch The Chronology of Water, che segnerà il suo debutto alla regia di un lungometraggio.

Il film sarà la storia vera di una nuotatrice divenuta scrittrice e approfondirà questioni delicate come la sessualità, il lutto e la dipendenza. Kristen ha raccontato come si sia subito innamorata dei romanzi della scrittrice di Portland, proprio per la scrittura molto personale e intima:"Il modo in cui parla di avere un corpo e la vergogna di averlo. Il modo in cui è si sente sporca, imbarazzante, strana, disgustosa, una ragazza. Era una storia per adulti che non ho ancora visto. Sono cresciuta guardando American Pie, con i personaggi che si masturbano nei calzini come se fosse la cosa più normale ed era divertente. Immagina una ragazza che sta arrivando ed è una cosa così spaventosa e bizzarra. Mi sono sentita come se avessi iniziato a leggere le sue cose e lei stesse articolando cose e io ero tipo 'Amica, non avevo le parole per quello, ma grazie.'"

Per cominciare a scrivere la sua bozza, Kristen Stewart ha avuto uno scambio periodico di mail con la scrittrice, definendo la loro connessione profonda e sentita. Da lì, l'attrice ha cominciato a lavorare alla bozza e, una volta finita, l'ha letta alla Yuknavitch e a suo marito, che hanno pianto commossi. Mentre aspettiamo l'uscita della sua opera prima da regista, Kristen Stewart sarà al cinema con Charlie's Angels, diretto da Elizabeth Banks con Naomi Scott e Ella Balinska, il prossimo 21 novembre.