Kristen Stewart è Lady Diana nella prima foto di Spencer

Kristen Stewart si trasforma in Lady Diana nella prima foto ufficiale di Spencer, il film diretto da Pablo Larraín, su una sceneggiatura di Steven Knight, già creatore di prodotti di enorme successo come Peaky Blinders.

Le riprese sono appena iniziate e si svolgeranno nel Regno Unito e Germania. L'intenzione dei produttori di Neon, al momento, sembra essere quella di portare il dramma nelle sale cinematografiche addirittura già per la fine del 2021, poco prima quindi del 25° anniversario della scomparsa di Lady D, avvenuta il 31 agosto 1997 a Parigi.

Cosa racconterà Spencer? In base alle informazioni diffuse dalla produzione, sarà un fine settimana nella vita di Diana Spencer ma non uno qualunque: la principessa del popolo, a Sandringham nel Norfolk per passare il Natale con la famiglia reale, prenderà proprio in quelle ore la decisione di divorziare ufficialmente dal principe Carlo.

Come recita la sinossi ufficiale: "Dicembre 1991. Nel matrimonio del principe e della principessa del Galles da tempo ormai è calata una cortina di freddezza. Sebbene le voci di relazioni clandestine e del divorzio aumentino, è stata imposta una tregua per le festività natalizie a Sandringham. Si mangia e si bene, si va a caccia e si spara. Diana conosce lo schema, ma quest'anno le cose saranno molto diverse".