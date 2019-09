Kristen Stewart criticata da Jodie Foster per il suo stile di vita? Solo gossip

Kristen Stewart non è stata criticata da Jodie Foster a causa del suo stile di vita, nonostante online fossero state pubblicate alcune notizie in cui si sosteneva che le due attrici avessero litigato.

La falsa notizia ha iniziato a diffondersi dopo un articolo pubblicato dal magazine OK! in cui si sosteneva che Jodie Foster avesse invitato in modo deciso Kristen Stewart, con cui ha lavorato nel 2002 in Panic Room, a modificare le sue abitudini. Tra le pagine del magazine si dichiarava che l'attrice premio Oscar avesse detto alla giovane collega di smettere di fumare, bere e partecipare a party organizzati a Los Angeles.

La fonte di OK! aveva dichiarato: "Jodie ha deciso di essere coinvolta solo perché si preoccupa per Kristen e teme che il suo talento venga rovinato da quello che accade nella sua vita privata. Kristen non rispetta molte persone nel settore cinematografico, ma Jodie è una di loro".

Il sito GossipCop ha però smentito queste voci e la ricostruzione fatta dal magazine, ribadendo che Stewart è impegnata nella promozione del film dedicato alla vita di Jean Seberg e prossimamente sarà impegnata con la presentazione del reboot di Charlie's Angeles e Underwater.

La giovane attrice, inoltre, non è "fuori controllo" e raramente viene fotografata mentre partecipa a serate in nightclub o locali.