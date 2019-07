Kristen Stewart e la fidanzata: la vacanza in Italia si fa hot (foto)

Kristen Stewart è più innamorata che mai della fidanzata Stella Maxwell nelle foto hot rubate durante la vacanza in Italia. Non si erano lasciate mesi fa? No, a giudicare dallo scambio di effusioni a bordo dello yacht.

La relazione di Kristen Stewart con la supermodella Stella Maxwell andava avanti felicemente da due anni, ma, nei primi mesi del 2019, i tabloid si erano riempiti della notizia della loro separazione. L'attrice di Twilight si era rifugiata tra le braccia della stilista californiana Sara Dinkin ma, a giudicare dalle foto scattate al largo della costa campana, Kristen non ha saputo resistere a lungo lontana dalla sua amata Stella. Ed eccole qui, dunque, in micro-bikini, a scambiarsi baci bollenti e attenzioni sotto gli occhi degli amici.

D'altronde che le due fossero tornate insieme era già un sospetto quando, una settimana fa, avevano partecipato a un evento Chanel a Parigi. La conferma del loro amore rinato è questa vacanza sulla costiera amalfitana in cui, a dirla tutta, le due hanno fatto davvero poco per "nascondersi" dall'occhio indiscreto dei tabloid. Non solo pochi giorni fa le foto del topless di Kristen Stewart sotto il sole dell'Italia hanno fatto il giro del web, ma la coppia non ha neppure lesinato foto in posa con i fan, come quelle con il personale di un'osteria amalfitana dove Kristen e Stella sono state viste spesso mangiare negli ultimi giorni.

Kristen Stewart è in vacanza in Italia da una settimana circa, dopo aver finalmente terminato il lavoro per la nuova pellicola Charlie's Angels, diretta da Elizabeth Banks, che arriverà nei cinema di tutto il mondo a novembre, e che vedrà la Stewart impegnata in lotte e qualunque tipo di acrobazia insieme a Naomi Scott, Ella Balinska ed Elizabeth Banks.