Kristen Stewart per diventare Diana in Spencer ha indossato due parrucche create in 6 settimane

La trasformazione di Kristen Stewart nella principessa Diana per il film Spencer ha richiesto la creazione di due parrucche create appositamente per il progetto diretto da Pablo Larrain.

I dettagli del look ideato per il lungometraggio sono emersi grazie al magazine InStyle che svela il lavoro compiuto dietro le quinte prima di iniziare le riprese.

Spencer: Kristen Stewart in una nuova foto del film

Sul set di Spencer, infatti, Kristen Stewart ha indossato due modelli di parrucca creati per il film da Wakana Yoshihara.

Il costo per ognuno è stato di circa 6.000 dollari e sono state necessarie sei settimane prima di ultimare il lavoro utile a ricreare il look dei capelli della principessa Diana.

L'esperienza di Yoshihara comprendono film come Cenerentola e Belfast, diretti da Kenneth Branagh. Wakana ha raccontato alla rivista: "Il processo ha richiesto circa sei settimane e ho probabilmente tinto la parrucca tre volte prima di incontrare Kristen. Quando l'abbiamo provata la prima volta sapevo che il colore non era giusto, quindi l'ho tinta di nuovo".

L'attrice sembra non fosse particolarmente entusiasta all'idea di indossare una parrucca: "Penso perché non ha avuto un'esperienza positiva indossando parrucche in precedenza. Poi ha indossato questa, e con il trucco, abbiamo avuto dei feedback davvero buoni. Era davvero felice e si sentiva sicura indossandola".

Il colore dei capelli è stato inoltre adattato alla carnagione di Kristen Stewart e si è scelto di non rispettare il look di Diana nel 1991, copiandone invece lo stile del 1986, qualche anno prima rispetto agli eventi al centro della trama del film.

Scritto dal creatore dell'acclamata serie Peaky Blinders, Steven Knight , il film Spencer è incentrato su un fine settimana all'inizio degli anni '90 in cui Diana decise di separarsi dal principe Carlo a causa di alcune indiscrezioni relative alla sua presunta infedeltà. La principessa stava trascorrendo le vacanze di Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, quando decise di mettere fine al suo matrimonio con il principe Carlo.

Kristen Stewart è la protagonista accanto a Jack Farthing, che interpreta il principe Carlo. Nel cast ci sono anche il candidato ai BAFTA, Timothy Spall, la candidata all'Oscar Sally Hawkins e Sean Harris.