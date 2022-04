Kristen Stewart, i dolci auguri della fidanzata per il suo compleanno: "Il tempo ti dona" (FOTO)

Dylan Meyer, fidanzata di Kristen Stewart, ha condiviso un tenero post di auguri in occasione del compleanno dell'attrice statunitense con la quale si sposerà molto presto e con cui sta lavorando per la realizzazione di un nuovo progetto per il piccolo schermo.

Nella giornata di sabato, Kristen Stewart ha festeggiato i suoi 32 anni in compagnia della fidanzata Dylan Meyer. La coppia è stata immortalata insieme anche di recente, sul red carpet degli Oscar 2022, dove le due sono apparse più affiatate che mai. La protagonista di Spencer, film che le ha permesso di concorrere agli Academy Awards come miglior attrice, sembra essere davvero innamorata ed il suo sentimento è del tutto ricambiato, come testimonia il tenero post condiviso dalla sceneggiatrice in occasione del suo compleanno. Nello specifico, Dylan Meyer ha pubblicato una foto di loro due mentre si chinano l'una verso l'altra per scambiarsi un bacio dietro la torta di compleanno di Stewart. Nella didascalia del post, inoltre, si legge: "Un altro giro intorno al sole. Il tempo ti dona. Sai, come si dice nei cartoni animati, 'awooga'". Con quest'ultima parola, Meyer ha fatto riferimento all'espressione di sbalordimento che si usa nei cartoni animati: un modo per sottolineare ulteriormente il suo apprezzamento per la donna che ama.

Ricordiamo che Kristen Stewart, che ha reso noto di essere legata sentimentalmente a Meyer nell'estate del 2019, ha annunciato che si sposeranno presto. "Ci stiamo sposando, lo faremo assolutamente", ha detto Stewart a novembre, al The Howard Stern Show di SiriusXM. Tuttavia, a gennaio l'attrice di Charlie's Angels ha dichiarato di non aver ancora scelto la data del matrimonio, dicendo a CBS Sunday Morning che "accadrà quando sarà il momento giusto". Ha comunque spiegato: "Però non voglio nemmeno essere fidanzata per tipo cinque anni, sarebbe una cosa scoraggiante".

La coppia si sta muovendo insieme anche dal punto di vista professionale: Stewart sta infatti lavorando ad un prossimo progetto per il piccolo schermo con la sua futura moglie. "Abbiamo scoperto un supercervello. È una sceneggiatrice davvero brillante e genuina", ha detto a Vanity Fair a febbraio, aggiungendo: "Ovviamente non vuoi che il lavoro influisca sulla bellissima relazione che hai. In ogni caso adoro essere fidanzata con lei. È diverso... mi sento così felice e fortunata".