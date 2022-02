Kraven the Hunter: Russell Crowe nel cast del film

Russell Crowe è entrato a far parte del cast di Kraven the Hunter, il film tratto dai fumetti con star Aaron Taylor-Johnson.

Russell Crowe è entrato a far parte del cast di Kraven the Hunter, il film spinoff di Spider-Man con star Aaron Taylor-Johnson.

La star australiana non è alla sua prima apparizione nei progetti tratti dai fumetti: in passato ha avuto il ruolo di Jor-El nel film L'uomo d'acciaio diretto da Zack Snyder e apparirà prossimamente in Thor: Love and Thunder-

J.C. Chandor sarà alla regia di Kraven the Hunter e, per ora, i produttori non hanno svelato i dettagli del ruolo affidato a Russell Crowe.

La sceneggiatura è firmata da Avi Arad, Matt Holloway e Richard Wenk.

Aaron Taylor-Johnson interpreterà nel lungometraggio l'immigrato russo Sergei Kravinoff, alias, Kraven il cacciatore, in missione per provare di essere il più grande cacciatore del mondo. Il film dedicato a Kraven viene descritto come un mix di Man on fire - Il fuoco della vendetta e Logan - The Wolverine

Il lungometraggio arriverà nelle sale americane il 13 gennaio 2023.