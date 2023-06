Kraven the Hunter: la prima foto di Aaron Taylor Johnson trapela in rete

In attesa dell'uscita del primo trailer, che dovrebbe avvenire in breve, in rete è trapelata la prima immagine di Aaron Taylor-Johnson nei panni di Kraven il cacciatore, uno dei personaggi dei fumetti Marvel più celebri nonché nemesi di Spider-Man. Il primo materiale video di Kraven the Hunter è stato mostrato mesi fa al CinemaCom ed è stato confermato che il film sarà vietato ai minori.

L'immagine diffusa su Reddit (la trovate qui in calce) è subito diventata virale sui social. Durante la presentazione del primo footage, Aaron Taylor-Johnson ha rivelato nuove informazioni sul progetto spiegando: "Sarà un film Marvel molto crudo, ambientato nel mondo reale. Sappiamo che Kraven è un cacciatore molto fiero e un assassino altamente qualificato".

Kraven the Hunter: primo sguardo al personaggio di Aaron Taylor-Johnson nei video dal set

Kraven the Hunter, la descrizione delle scene mostrate al CinemaCon

Nel video mostrato in pubblico, che al momento non è ancora stato diffuso online, è possibile scorgere Kraven con il suo vestiario caratteristico dei fumetti Marvel mentre uccide un gruppo di bracconieri. Spazio anche a Sergei Kravinoff (il padre di Kraven), interpretato da Russell Crowe, e a una nuova iterazione di Rhino, altro celebre villain dell'universo di Spider-Man. A vestirne i panni ci penserà Alessandro Nivola (The Many Saints of Newark).

Sui toni molto dark del film si era espresso proprio di recente anche Russell Crowe: "Ho parlato con il regista J.C. Chandor ed è entusiasta di quello che abbiamo realizzato e di come il pubblico potrà reagire. Quello che posso dire è che si tratta di un mondo molto oscuro, il film è più cupo di quanto uno potrebbe aspettarsi".

Kraven the Hunter, diretto da J. C. Chandor, arriverà nelle sale il 6 ottobre.