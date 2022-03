Kraven the Hunter: Aaron Taylor-Johnson sta preparandosi fisicamente per il film

Aaron Taylor-Johnson ha condiviso qualche dettaglio riguardante la sua trasformazione fisica compiuta in vista delle riprese del film Kraven the Hunter, uno dei prossimi progetti ispirati ai fumetti Marvel che saranno prodotti dalla Sony.

Il personaggio che interpreterà ha debuttato tra le fila della Marvel nel 1964 ed è una creazione di Stan Lee e Steve Ditko.

Tra le pagine di Hero Magazine, Aaron Taylor-Johnson ha spiegato durante una conversazione con Andrew Garfield: "Sono nel Regno Unito, non a Londra ma poco distante, vicino all'ufficio della produzione di Kraven the Hunter. Sto alloggiando qui perché devo sottopormi alla preparazione fisica per le scene d'azione di questo film, quindi io e il regista resteremo qui per le prossime settimane".

L'attore ha sottolineato l'importanza dell'aspetto fisico: "Bisogna considerare l'aspetto fisico perché è quello che si può vedere da un fumetto. Pensi 'Oh, ha quell'aspetto, quindi devo essere così'".

Aaron ha quindi aggiunto parlando del suo approccio alla preparazione del lungometraggio: "Si vede quell'aspetto e poi si inizia a fare dei passi indietro, ad approfondire e si pensa 'Questo è da dove proviene, poi ha questo rapporto e quella relazione...'. Speri semplicemente di interpretare un personaggio che puoi portare in vita".

La star del film ha comunque sottolineato che può avere un po' di libertà: "C'è spazio per un'interpretazione e vuoi poter proporre qualcosa e farlo uscire dalla pagina. Si tratta di un'altra nuova sfida, si parla di mettersi sotto pressione costantemente. Non mi allontano dalle cose controverse, non so cosa sia, ma sono sempre attirato da quello che potrebbe realmente farmi star male".

Aaron Taylor-Johnson ha già debuttato nei progetti legati ai fumetti in occasione di Avengers: Age of Ultron in cui ha avuto la parte di Quicksilver. L'attore si è inoltre messo alla prova con progetti ricchi di azione come Tenet e Bullet Train.

Per vederlo in versione Kraven bisognerà però aspettare: la data di uscita nelle sale è prevista per il 13 gennaio 2023.