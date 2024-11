Kraven il Cacciatore: svelata la durata del film, è il più lungo del Sony's Spider-Man Universe

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, manca solo un altro film tratto da un grande fumetto, Kraven il cacciatore della Sony Pictures, che arriverà nelle sale il 13 dicembre.

Lo scooper Daniel Richtman riporta che il film avrà una durata di 1 ora e 59 minuti. Se la notizia è esatta, Kraven sarebbe il film SSU più lungo in assoluto, seguito da Madame Web, che dura 1 ora e 56 minuti.

Sembra che ci sia un po' più di attesa per quest'ultimo spin-off di Spider-Man, se non altro perché il rating R potrebbe fornire qualche brivido viscerale. Le prime proiezioni in anteprima non avranno luogo prima di qualche settimana, ma per quello che vale, Richtman ha sentito dire che Kraven è "ok... meglio di Venom 3".

Un film pieno zeppo di scene violente

I primi 8 minuti del film sono stati proiettati di recente durante il New York Comic-Con e la sequenza mostrava Kraven che perseguitava e uccideva diversi nemici in una prigione. La violenza è stata definita sorprendentemente raccapricciante, ed è stata mostrata anche una seconda clip con "molteplici uccisioni molto brutali", per le quali vengono utilizzate una trappola per orsi e un'ascia.

Kraven Il Cacciatore: Aaron Taylor-Johnson in una scena di distruzione

"È un predatore apicale, la cima della catena alimentare", ha detto la star Aaron Taylor-Johnson durante il panel. "Kraven è un cacciatore, non un bracconiere. Come ogni cacciatore sa, a volte è necessario abbattere il branco per mantenere l'ordine. Naturalmente, quando inizia ad applicarlo agli esseri umani, diventa una storia piuttosto oscura".

"Non si tratta solo di Kraven. Abbiamo avuto l'opportunità di immergerci nei personaggi Marvel in un modo davvero fantastico", ha aggiunto il regista J.C. Chandor. "Volevamo che lo spirito di questi personaggi fosse quello che i fan desiderano e che fosse anche portato sullo schermo in un modo nuovo... Abbiamo raggiunto un equilibrio tonale in cui io stesso, come narratore e come regista, conosco gli attori in ogni performance, non stiamo rompendo la quarta parete. Crediamo in questa storia come se fosse realmente accaduta".

"Quei fumetti sono molto intensi", ha detto il regista a proposito del tanto discusso rating R del film. "Quando lo studio ci ha dato l'opportunità fare questo film con un rating R, abbiamo detto di sì. È stata un'opportunità straordinaria. Da un lato ci ha aperto la strada a un genere di film Grindhouse molto intenso, dall'altro a un genere di personaggi altrettanto intenso".

Oltre ad Aaron Taylor-Johnson nel ruolo del protagonista, Ariana DeBose interpreterà Calypso, una sacerdotessa voodoo e interesse amoroso occasionale di Kraven (almeno nei fumetti); Fred Hechinger sarà Dmitri Smerdyakov, alias il Camaleonte, fratellastro di Kraven; Alessandro Nivola vestirà i panni di Aleksei Sytsevich, alias Rhino, e Christopher Abbott interpreterà un altro cattivo noto come lo Straniero.