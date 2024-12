Kraven il cacciatore, prime reazioni al cinecomic Sony: "Rivoglio i miei soldi! E la proiezione era gratis"

Non promettono bene le prime reazioni della critica dopo la proiezione di Kraven il cacciatore. Neppure il regista J.C. Chandor sembra in grado di risollevare un franchise in caduta libera, minato alla base da titoli poco riusciti come Madame Web e Morbius anche se non tutto sembra da buttare nella pellicola interpretata da Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe.

Unico cinecomic tra i film di Natale 2024 al cinema, il film segue Kraven, un uomo la cui complessa relazione con il padre, lo spietato gangster Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), lo indirizza in un percorso di vendetta con conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grande cacciatore del mondo, ma anche uno dei più temuti.

Kraven il Cacciatore arriva nei cinema italiani oggi 11 dicembre.

Aaron Taylor-Johnson tra le fiamme

Le prime reazioni si dividono

Per Leo Rydel, Kraven il Cacciatore è "un grande secchiello di NAH. Anche se mi è piaciuta l'azione, è così veloce che non sono riuscito a godertela! Recitazione TERRIBILE, sceneggiatura terribile e uno spreco di Aaron Taylor Johnson. Tutto davvero troppo veloce".

Molto negativo Brandon Norwood, secondo cui "Kraven il cacciatore è uno dei film con meno anima mai realizzati. Mi stupisce che JC Chandor abbia realizzato qualcosa di così senz'anima e generico".

Tagliente il giudizio di Colton Ogburn: "Voglio indietro i soldi. E la proiezione era gratis".

Gerald McCoy, invece, sembra entusiasta della visione: "Ho appena lasciato la prima mondiale di @KravenTheMovie. Ve lo dico proprio adesso, questo film è ????????????!! La recitazione, la cinematografia, la musica, la scrittura, credetemi, sapete tutti che non giudico alla leggera............ QUESTO È UNO DI QUELLI!! Dall'inizio alla fine!! J.C. CHANDOR ????????Andate a vedere #KravenTheHunter al cinema".

Per Sean Tajipour, "#KravenTheHunter ti stende al tappeto! Aaron Taylor-Johnson incarna Kraven con il suo fisico, carisma e cruda ferocia. Il rating R ripaga alla grande. Questo film è sanguinoso, crudo e brutale e allo stesso tempo offre una storia che rende giustizia a questo iconico cattivo. Sto morendo dalla voglia di averne di più @KravenTheMovie dopo quello che ho appena vissuto in @IMAX!"

E c'è chi se la prende con la qualità degli effetti speciali.

Ecco altre reazioni della critica.

