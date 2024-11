Kraven il Cacciatore: la nuova clip anticipa le sequenze di combattimento vietate ai minori

La Sony Pictures ha condiviso una nuova clip di Kraven il cacciatore, il suo nuovo titolo Marvel con protagonista Aaron Taylor-Johnson di Avengers: Age of Ultron. L'uscita del film è attualmente prevista per l'11 dicembre.

Kraven - Il cacciatore, rivelato il rating del cinecomic Sony: più violento di Deadpool & Wolverine

Di cosa parla il prossimo cinecomic?

"Kraven il cacciatore è la storia viscerale e ricca di azione di come e perché è nato uno dei cattivi più iconici della Marvel", si legge nella sinossi ufficiale. "Aaron Taylor-Johnson interpreta Kraven, un uomo il cui complesso rapporto con lo spietato padre, Nikolai Kravinoff, lo avvia verso un percorso di vendetta dalle conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grande cacciatore del mondo, ma anche uno dei più temuti".

Il video mostra Taylor-Johnson e il regista J.C. Chandor che discutono di ciò che il pubblico può aspettarsi dal film, descritto come una "saga familiare" e una "storia di gangster". La clip anticipa anche le sequenze di combattimento vietate ai minori, che sono state girate in luoghi reali.

Lo scooper Daniel Richtman ha riportato che il film avrà una durata di 1 ora e 59 minuti. Se la notizia è esatta, Kraven sarebbe il film del Sony's Spider-Man Universe più lungo in assoluto, seguito da Madame Web, che dura 1 ora e 56 minuti.

Come già detto, Kraven il cacciatore è diretto dal candidato all'Oscar J.C. Chandor (1981: Indagine a New York) da una sceneggiatura scritta da Richard Wenk (The Equalizer - Il vendicatore), Matt Holloway e Art Marcum.

Il cast comprende Taylor-Johnson che assume il ruolo del cattivo di Spider-Man, un immigrato russo di nome Sergei Kravinoff; Fred Hechinger (Trilogia di Fear Street, The White Lotus) nel ruolo di Chameleon, fratellastro di Kraven; la candidata all'Oscar Ariana DeBose (West Side Story) nel ruolo di Calypso, partner occasionale e amante di Kraven; e Russell Crowe e Levi Miller in ruoli non rivelati. Christopher Abbott e Alessandro Nivola sono stati scritturati per il ruolo dei cattivi principali.