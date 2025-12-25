Krampus - Natale non è sempre Natale, trama, cast e curiosità dell'horror natalizio

Se siete stanchi dei soliti buoni sentimenti natalizi, stasera giovedì 25 dicembre, Rai 4 ha la soluzione perfetta. Alle 21:20 va in onda Krampus - Natale non è sempre Natale, un cult che mescola sapientemente horror e commedia nera. Diretto da Michael Dougherty, il film vanta un cast d'eccezione con Adam Scott e Toni Collette, pronti a lottare per la sopravvivenza contro il lato oscuro delle festività.

La Trama

La vicenda ruota attorno alla famiglia Engel, che si ritrova riunita per le feste in un clima di estrema tensione. Il piccolo Max, l'unico a credere ancora nella magia del Natale, viene schernito dai cugini e, in un momento di disperazione e rabbia, strappa la sua lettera per Babbo Natale gettandola al vento. Questo atto di rinuncia non è solo un gesto infantile, ma un segnale che risveglia il Krampus, l'ombra di San Nicola.

In breve tempo, una tempesta di neve soprannaturale isola completamente la casa, interrompendo l'elettricità e le comunicazioni. Mentre i membri della famiglia iniziano a sparire uno a uno, l'anziana nonna Omi rivela l'orribile verità: il Krampus non è lì per portare doni, ma per prendere anime. Gli Engel dovranno smettere di litigare e lottare insieme contro un esercito di aiutanti demoniaci - tra cui omini di pan di zenzero assassini e giocattoli mostruosi - per cercare di rimediare all'errore di Max prima che l'inferno di ghiaccio li inghiotta per sempre.

Adam Scott

Interpreti e personaggi

Emjay Anthony : Max Engel

: Max Engel Adam Scott : Tom Engel

: Tom Engel Toni Collette : Sarah Engel

: Sarah Engel Allison Tolman : Linda

: Linda David Koechner : Howard

: Howard Conchata Ferrell : zia Dorothy

: zia Dorothy Krista Stadler : Omi

: Omi Stefania LaVie Owen : Beth Engel

: Beth Engel Lolo Owen : Stevie

: Stevie Queenie Samuel : Jordan

: Jordan Maverick Flack : Howie Jr.

: Howie Jr. Leith Towers : Derek

: Derek Luke Hawker : Krampus

: Krampus Gareth Ruck: elfo oscuro

Curiosità e Leggende

L'Origine del Mito: Il film si ispira direttamente alle antiche leggende del folklore tedesco e del Nord Europa (molto sentite anche in Trentino-Alto Adige). Mentre Babbo Natale premia i bambini buoni, il Krampus - una creatura antropomorfa con corna caprine e zoccoli - arriva per rapire e punire i cattivi.

Effetti Speciali "Old School": Per rendere le creature più inquietanti e tangibili, il regista ha scelto di limitare la CGI, affidandosi alla Weta Workshop (la stessa de Il Signore degli Anelli) per creare marionette e costumi fisici spettacolari.

Un design fedele: L'aspetto del Krampus nel film rispetta i tratti iconografici classici: la lunga lingua biforcuta, le catene arrugginite e il sacco sulle spalle, elementi che secondo la tradizione servono per imprigionare le anime dei peccatori.

Toni contrastanti: Nonostante sia un horror, il film omaggia i classici degli anni '80 come Gremlins, mantenendo un equilibrio tra momenti di tensione pura e satira sociale sulle forzature del consumismo natalizio.

Dove vedere Krampus - Natale non è sempre Natale in Tv e streaming

L'horror natalizio andrà in onda stasera, giovedì 25 dicembre 2025 alle 21:20 su Rai 4. Krampus - Natale non è sempre Natale di Michael Dougherty sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento.