Kramer Contro Kramer, Meryl Streep svela: "Dustin Hoffman mi ha schiaffeggiato inaspettatamente"

Il set del film Kramer contro Kramer non è stato dei più tranquilli per Meryl Streep che qualche anno fa ha ricordato la volta in cui Dustin Hoffman le diede uno schiaffo non previsto dal copione, oltrepassando ogni limite.

Dustin Hoffman con Meryl Streep in Kramer contro Kramer

Come riportato da Cheatsheet, in un colloquio che Meryl Streep ha avuto con il New York Times nel 2018, l'attrice ha ricordato il set di Kramer contro Kramer, soffermandosi in particolare su questo episodio riguardante Dustin Hoffman, più volte accusato di molestie da alcune colleghe:

"È ingannevole perché quando sei un attore e sei in scena devi poterti sentire libero. Sono sicura di avere involontariamente fatto male a qualcuno nelle scene più fisiche, ma c'è una certa dose di comprensione in queste situazioni. Ma quello era il mio primo film ed era la mia prima scena nel mio primo lungometraggio, e lui mi ha schiaffeggiato per davvero. Lo potete vedere nel film"

Kramer contro Kramer (1979) racconta la storia di Joana (Meryl Streep)che decide di lasciare suo marito Ted (Dustin Hoffman). Il film segue le loro vite mentre affrontano un divorzio e una battaglia per la custodia del loro unico figlio. In quel periodo, Dustin Hoffman stava proprio affrontando un divorzio da Anne Byrne, per cui la trama del film lo toccava in prima persona, ma questo non giustifica questo gesto imprevedibile fatto nei confronti di Meryl Streep.

L'attore in passato si è anche giustificato spiegando la sua versione dei fatti all'Huffington Post, dicendo la sua versione dei fatti:

"Sono sicuro che stavo sfogando su di lei [Streep], pensando a cose che provavo nei confronti di mia moglie da cui stavo divorziando nella vita reale."

Meryl Streep e Dustin Hoffman hanno successivamente lavorato allo stesso progetto nel 2004, con Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, ma non è chiaro se si siano effettivamente incrociati durante la lavorazione.