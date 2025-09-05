KPop Demon Hunters, Sony rimpiange di aver venduto a Netflix il suo film più visto di sempre

KPop Demon Hunters è diventato in pochissimo tempo un fenomeno in streaming, capace di raggiungere un successo senza precedenti e diventare il film più visti di sempre su Netflix, pochi giorni dopo il suo debutto.

Beh, forse non tutti sanno che Sony Pictures Animation deteneva i diritti della pellicola ma li ha venduti a Netflix alla fine dello scorso anno. Il film era stato originariamente sviluppato e approvato dalla stessa Sony Pictures prima che cedesse i diritti. Dall'annuncio iniziale all'acquisizione da parte della piattaforma di streaming sono passati quasi quattro anni.

In una recente intervista concessa a The Wrap, il CEO di Sony Pictures, Ravi Ahuja, ha quindi ammesso ieri che probabilmente lo studio ha commesso un errore quando ha ceduto KPop Demon Hunters - che ora si sta godendo il titolo di film più visto nella storia di Netflix - direttamente allo streaming.

KPop Demon Hunters: nemici da affrontare

Sony poteva sbancare al box-office con KPop Demon Hunters nelle sale?

Parlando alla conferenza della Bank of America, Ahuja lo ha definito "parte di quell'enorme accordo di produzione" con Netflix siglato nel 2021. "Ovviamente, col senno di poi, è stato un grande successo", ha detto. "Netflix ha pagato l'intero costo della produzione, più un premio di profitto. All'epoca aveva senso. Ma ora, guardando il successo ottenuto, pensiamo che forse avrebbe potuto essere distribuito nelle sale".

Sembra proprio un eufemismo. Netflix non solo ha lanciato il musical animato sulla piattaforma, ma gli ha anche dedicato una promozione limitata di due giorni nelle sale cinematografiche, che ha avuto un enorme successo grazie al passaparola, finendo al primo posto nel weekend con un incasso di 20 milioni di dollari, nonostante AMC si fosse rifiutata di proiettarlo.

Tuttavia, Ahuja insiste che il film si trovava "nel posto giusto". Ovvero: Sony non ne è effettivamente proprietaria. Lo è Netflix. "L'abbiamo realizzato interamente per loro. Noi partecipiamo alla musica attraverso la Sony Music Publishing", ha ammesso. Il CEO non ha comunque rinunciato a un po' di "propaganda aziendale" presentando l'accordo come la prova che Sony è "felice quando i nostri clienti hanno successo". Tuttavia, nelle sue parole si nasconde un evidente rammarico. Non c'è modo di negarlo. KPop avrebbe avuto lo stesso successo se non fosse stato distribuito nelle sale cinematografiche tramite Sony? Questa è la vera domanda che molti nel settore si stanno ponendo, e non c'è una risposta chiara. Non lo sapremo mai.

KPop Demon Hunters: un'immagine promozionale del film

KPop Demon Hunters: le prime indiscrezioni sui sequel

La co-regista Maggie Kang, che ha realizzato il progetto insieme a Chris Appelhans, ha già parlato delle sue speranze di realizzare uno o più sequel dichiarando che si potrebbero raccontare altri dettagli della vita delle protagoniste.

La filmmaker aveva sottolineato: "Abbiamo gettato le basi potenzialmente per molti eventi legati al passato. Ovviamente ci sono molte domande rimaste in sospeso e aree che non erano esplorate, e abbiamo dovuto farlo perché non si può raccontare molto in 85 minuti". Kang aveva poi aggiunto: "Questa è la storia di Rumi, e abbiamo delle storie su Zoey e Mira".