KPop Demon Hunters, arriva anche il film live-action? I due autori frenano gli entusiasmi

Dopo il grandissimo successo ottenuto dal film animato in streaming, già c'è chi starebbe pensando a una sua versione con attori in carne e ossa

Maggie Kang, creatrice di KPop Demon Hunters, ha recentemente dichiarato alla BBC che non vorrebbe mai vedere il suo film d'animazione Netflix, che ha battuto tutti i record di visualizzazioni, diventare un live-action in futuro.

"Ci sono così tanti elementi del tono e della comicità che si adattano perfettamente all'animazione", ha spiegato Kang. "È davvero difficile immaginare questi personaggi in un mondo live-action. Sembrerebbero troppo realistici. Quindi per me non funzionerebbe affatto".

Kang ha creato la storia di KPop Demon Hunters e ha co-sceneggiato e co-diretto il film. Il film è incentrato su un gruppo femminile K-pop molto popolare chiamato Huntr/x, le cui tre componenti sono anche guerriere demoniache segrete. Le donne combattono contro una boy band rivale, i Saja Boys, che sono segretamente dei demoni.

KPop Demon Hunters: le protagoniste del film

KPop Demon Hunters, un successo senza precedenti

Dalla sua uscita alla fine di giugno, KPop Demon Hunters è diventato un fenomeno culturale, il film più visto nella storia di Netflix. La colonna sonora del film ha raggiunto la vetta delle classifiche di Billboard ed è entrata nella storia come il primo album di colonne sonore ad avere quattro brani nella Top 10 della Billboard Hot 100.

Il singolo principale "Golden" è rimasto per otto settimane al primo posto e continua a scalare la classifica. Una versione karaoke del film è stata distribuita nelle sale alla fine di agosto e ha incassato 18 milioni di dollari in un solo fine settimana.

Anche Chris Appelhans, co-regista del film d'animazione, ha dichiarato alla BBC che KPop Demon Hunters non dovrebbe mai essere trasformato in un film live-action: "Una delle cose fantastiche dell'animazione è che puoi creare personaggi con caratteristiche incredibili", ha spiegato Appelhans. "Rumi può essere una comica buffa e un secondo dopo cantare, eseguire un calcio rotante all'indietro e poi cadere in caduta libera nel cielo".

KPop Demon Hunters: un'immagine del film d'animazione

Le idee per il sequel e il futuro del franchise

Netflix e Sony sono in trattative per realizzare un sequel del film d'animazione di successo. Kang ha parlato apertamente in diverse interviste del suo desiderio di continuare la serie in forma animata. In un'intervista con Variety, ha espresso la speranza di realizzare un sequel, in particolare andando oltre la cantante principale degli Huntr/x, Rumi, per approfondire le storie delle sue compagne di gruppo Zoey e Mira.

"Abbiamo preparato molto per un potenziale retroscena. Ovviamente, ci sono molte domande che rimangono senza risposta e aree che non sono state esplorate, e abbiamo dovuto farlo perché in 85 minuti si può raccontare solo una parte della storia", ha detto Kang. "Questa era la storia di Rumi, e abbiamo dei retroscena per Zoey e Mira, che abbiamo effettivamente inserito nel film, ma che sono stati in qualche modo scartati. Semplicemente non era il film adatto a quelle storie".