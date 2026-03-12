KPop Demon Hunters 2: Netflix conferma la produzione del sequel

Netflix ha ufficialmente confermato la realizzazione di KPop Demon Hunters 2, il sequel del film animato che ha ottenuto visualizzazioni record sulla piattaforma di streaming e nelle sale.

Il progetto vedrà nuovamente coinvolti alla regia Maggie Kang e Chris Appelhans e verrà prodotto da Sony Pictures Animation.

La conferma della realizzazione del sequel

Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix, ha dichiarato: "Con KPop Demon Hunters, Maggie e Chris non hanno solo raggiunto il pubblico, ma hanno anche dato vita a un fandom globale che ha attraversato lingue, generazioni e generi".

Il comunicato ufficiale prosegue: "Siamo incredibilmente orgogliosi di approfondire la nostra partnership con loro e, insieme ai nostri partner di Sony Pictures Animation, costruire questo universo in modi che sorprenderanno e delizieranno i fan di tutto il mondo".

Kang ha invece sottolineato: "Provo un orgoglio immenso come filmmaker della Corea per il fatto che il pubblico voglia vedere di più di questa storia coreana e dei nostri personaggi coreani. C'è molto di più in questo mondo che abbiamo costruito e siamo entusiasti nel mostrarvelo. Questo è solo l'inizio".

KPop Demon Hunters: un'immagine del film

Appelhans ha poi spiegato: "Questi personaggi per noi sono come una famiglia, il loro mondo è diventato la nostra seconda casa. Siamo entusiasti nello scrivere il loro prossimo capitolo, metterli alla prova e vederli evolvere, e nel continuare a spingerci oltre i limiti del modo in cui la musica, l'animazione e la storia possano unirsi".

Il successo del film animato

Kpop Demon Hunters, di cui potete leggere la nostra recensione, si è rivelato un vero successo in tutto il mondo e negli Stati Uniti, nonostante fosse stato inizialmente distribuito in streaming e poi nelle sale, ed è arrivato a superare quota 25 milioni di dollari nelle sale americane.

Su Netflix il lungometraggio ha superato la cifra record di 325 milioni di visualizzazioni, diventando il titolo più visto di sempre sulla piattaforma.

Tra pochi giorni Kpop Demon Hunters potrebbe inoltre essere protagonista gli Oscar, essendo nominato come Miglior Film Animato e nella categoria dedicata alle migliori canzoni originali.