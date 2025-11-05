KPop Demon Hunters 2: l'attesa del sequel potrebbe essere molto lunga

I fan di KPop Demon Hunters sembra dovranno attendere ancora a lungo prima di vedere il sequel. Netflix e Sony hanno stretto l'accordo necessario a realizzare il nuovo film animato che, secondo Bloomberg, potrebbe arrivare sugli schermi addirittura nel 2029.

L'attesa per KPop Demon Hunters

Tra il primo e il secondo film con al centro le Huntr/x potrebbero quindi passare ben 4 anni, anche se il successo ottenuto in streaming potrebbe convincere i produttori ad accelerare i tempi.

Netflix e Sony non hanno commentato le indiscrezioni pubblicate da Bloomberg e non è quindi confermato che sia già stata prevista la lunga attesa da parte dei fan che hanno reso il film KPop Demon Hunters (potete leggere la nostra recensione) il titolo più popolare di sempre arrivato direttamente sulla piattaforma di streaming.

KPop Demon Hunters: un'immagine del film d'animazione

La popolarità ottenuta su Netflix, inoltre, ha portato alla distribuzione nei cinema in una versione karaoke nei mesi di agosto e ottobre, incassando in estate circa 18 milioni di dollari e nel recente weekend di Halloween altri 6 milioni di dollari.

Cosa racconta il film animato

KPop Demon Hunters racconta la storia di un gruppo K-pop al femminile che ha il compito di proteggere il mondo dai demoni grazie alla propria musica.

Il film, diretto da Maggie Kang e Chris Applehans, è stato realizzato da Sony Pictures Animation in base all'accordo stretto in precedenza con Netflix.

La colonna sonora del film, che contiene brani come Golden e Your Idol, è inoltre una delle più popolari e ascoltate degli ultimi mesi.

I fan potrebbero però affrontare l'attesa con la consapevolezza che presto arriverà Debut: A KPop Demon Hunters Story, un cortometraggio già classificato PG, ideato come storia prequel. Come suggerisce il titolo, la storia racconterà il debutto professionale delle Huntr/x, svelando come il loro percorso da idol e guerriere soprannaturali abbia avuto inizio.