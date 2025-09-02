Knives Out 3: il film Netflix ha finalmente una data d’uscita in sala, ma solo per due settimane

Dopo un braccio di ferro tra Rian Johnson e lo streamer anche il terzo capitolo della saga mystery sarà proiettato nelle sale, ma solo per un periodo limitato di tempo

Netflix ha fissato una finestra d'uscita di due settimane per la distribuzione nelle sale del suo attesissimo sequel, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo della saga creata, scritta e diretta da Rian Johnson.

La pellicola, infatti, uscirà in alcune sale selezionate il 26 novembre per una programmazione di due settimane, dopo le quali debutterà sulla piattaforma digitale il 12 dicembre successivo.

Diretto, scritto e co-prodotto da Johnson, il terzo capitolo di Knives Out vanta un cast stellare composto da Daniel Craig - che fa ritorno nei panni del detective privato Benoit Blanc - Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Josh O'Connor e Daniel Craig in chiesa

Qual è il mistero al centro di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery?

Già dalla sinossi ufficiale del film capiamo che quello che vedrà nuovamente impegnato Benoit Blanc (Craig) sarà il suo caso più pericoloso nel terzo e più oscuro capitolo dell'opera gialla di Rian Johnson.

Quando il giovane prete Jud Duplenticy (O'Connor) viene mandato ad assistere il carismatico e provocatorio monsignor Jefferson Wicks (Brolin), è chiaro che non tutto va bene tra i banchi della chiesa. Il modesto ma devoto gregge di Wicks comprende la devota Martha Delacroix (Close), il circospetto giardiniere Samson Holt (Haden Church), l'avvocatessa Vera Draven (Washington), l'aspirante politico Cy Draven (McCormack), il medico di paese Nat Sharp (Renner), l'autore di best seller Lee Ross (Scott) e la violoncellista Simone Vivane (Spaeny).

Dopo che un omicidio improvviso e apparentemente impossibile sconvolge la città, la mancanza di un sospettato evidente spinge il capo della polizia locale Geraldine Scott (Kunis) a unire le forze con il famoso detective Benoit Blanc per svelare un mistero che sfida ogni logica.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il nuovo poster

Il braccio di ferro tra Rian Johnson e Netflix

Wake Up Dead Man rimarrà nelle sale solo per 14 giorni, ma Johnson ha dichiarato a Business Insider che sta spingendo per ottenere una finestra più ampia. Dopo che il CEO di Netflix Ted Sarandos ha definito 'obsoleto' il modello tradizionale delle sale cinematografiche, Johnson ha affermato di sperare che il suo film venga distribuito "nel maggior numero possibile di sale e per il più lungo tempo possibile".

"Faremo tutto il possibile per ottenere il massimo in termini di distribuzione nelle sale, perché voglio che il maggior numero possibile di persone lo veda in quella forma", aveva dichiarato Johnson.