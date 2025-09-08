Knives Out 3, Daniel Craig alle prese con un delitto impossibile nel nuovo trailer

L'investigatore Benoit Blanc stavolta è chiamato a risolvere un caso che abbraccia la sottile linea che unisce mito e religione nel terzo film della trilogia Wake Up Dead Man

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Wake Up Dead Man - Knives Out di Rian Johnson, terzo capitolo della saga mystery. Il film uscirà in alcune sale il 26 novembre per una distribuzione limitata di due settimane, prima di arrivare su Netflix il 12 dicembre successivo.

La storia seguirà ancora una volta il detective Benoit Blanc (Daniel Craig) mentre torna per il suo caso più pericoloso. Dopo che un omicidio improvviso e apparentemente impossibile sconvolge la città, la mancanza di sospetti spinge il capo della polizia locale Geraldine Scott (Mila Kunis) a collaborare con Blanc per svelare un mistero che sfida ogni logica.

Mistero che sembra coinvolgere la complessa relazione tra mito e religione. "Per comprendere questo caso, è necessario considerare il mito che si sta creando", afferma Craig nel filmato. "Un uomo tiene un sermone. Poi, sotto gli occhi di tutti, entra in una scatola di cemento sigillata. Trenta secondi dopo, quell'uomo giace morto. Un classico crimine impossibile".

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Josh O'Connor e Daniel Craig in chiesa

Knives Out 3, le prime recensioni della critica

Grazie alle prime critiche pubblicate dopo la premiere mondiale del film al Toronto International Film Festival, il film ha debuttato con un punteggio ufficiale sul Tomatometer di Rotten Tomatoes. Anche se il punteggio potrebbe variare con l'aggiunta di nuove recensioni, al momento della stesura di questo articolo, 23 critici hanno espresso il loro parere, assegnando a Wake Up Dead Man un punteggio del 96%.

Nella sua recensione di Wake Up Dead Man per The Hollywood Reporter, il critico cinematografico David Rooney ha elogiato il film, in particolare l'interpretazione di "_un notevole Josh O'Connor, qui nei panni di un ex pugile diventato prete che ricopre il ruolo sia di sospettato di omicidio che un po' il Watson per lo Sherlock Holmes di Benoit Blanc_".

Sebbene le recensioni siano praticamente tutte positive finora, i punteggi individuali dei critici variano un po'. Mentre alcuni danno al film punteggi quasi perfetti come 3,5 su 4 e 4 su 5, altre recensioni sono più contrastanti, assegnandogli punteggi come 6 su 10. Tuttavia, sembrano tutti concordare sul fatto che si tratti del mistero più intricato e stratificato della saga fino ad ora.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il nuovo poster

Il ritorno di Rian Johnson e il braccio di ferro con Netflix

Il terzo film della serie Knives Out, scritto e diretto da Johnson, arriverà come detto in alcuni cinema il 26 novembre, prima del suo debutto in streaming il 12 dicembre. L'eccezionale cast è composto da Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack e Thomas Haden Church.

In un'intervista con Business Insider, Johnson aveva rivelato che sperava in una finestra di distribuzione nelle sale più lunga per Wake Up Dead Man. "Faremo tutto il possibile per ottenere il massimo in termini di distribuzione nelle sale, perché voglio che il maggior numero possibile di persone lo veda in quella forma", aveva affermato.