Knives Out 2: Rian Johnson annuncia l'inizio delle riprese del sequel di Cena con delitto

Rian Johnson ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese del film Knives out 2, l'atteso sequel di Cena con delitto, condividendo la prima foto dal set.

Il regista ha dichiarato su Twitter: "Primo giorno delle riprese del prossimo mistero di Benoit Blanc. Grazie a tutte le adorabili persone pazienti qui in Grecia che ci hanno concesso di girare tutte queste uccisioni sulle loro coste pacifiche".

Nel cast stellare di Knives Out 2 ci saranno, oltre alla star Daniel Craig, comprende anche Dave Bautista, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Edward Norton, Jessica Henwick e Madelyn Cline.

Rian Johnson sarà nuovamente sceneggiatore e regista del film, oltre a esserne uno dei produttori in collaborazione con Ram Bergman.

In Cena con delitto 2 Daniel Craig interpreterà per la seconda volta il detective Benoit Blanc, ma non si conoscono ancora i dettagli relativi al nuovo caso su cui dovrà indagare.

Netflix ha ottenuto i diritti per due sequel del film campione di incassi con un investimento record che sembra abbia superato quota 400 milioni di dollari.