Kit Harington e Rose Leslie, star della serie Il Trono di Spade, hanno subito un furto in casa

Alcuni criminali, che hanno compiuto altri furti nel Suffolk, si sono introdotti nella residenza della coppia alcuni giorni prima di Natale.

Kit Harington e Rose Leslie, le star della serie cult Il trono di spade, hanno subito un furto nella loro residenza nel Suffolk.

Dei criminali, come confermato dalla polizia locale con alcuni post sui social, si sono infatti introdotti in alcune case dell'area nei giorni prima di Natale.

I ladri sono entrati in azione nel Suffolk

Secondo quanto riporta il Daily Mail, i criminali hanno preso di mira una dependance situata nella proprietà della coppia che, in passato, si era lamentata per la difficoltà a mantenere la propria privacy e la sicurezza nella loro residenza.

Rose Leslie e Kit Harington sul red carpet dei premi Olivier

Attualmente non è stato rivelato se i ladri siano riusciti a impossessarsi di qualcosa o se Kit Harington e Rose Leslie, e i loro due figli, si trovassero in casa al momento del furto.

Dopo l'attività criminale verificatasi poco prima di Natale, la polizia del Suffolk ha annunciato di aver aumentato i pattugliamenti nelle zone rurali per evitare altri furti con scasso. Le autorità locali hanno inoltre invitato i proprietari a prendere più precauzioni contro ladri e malintenzionati che potrebbero entrare in azione.

Secondo alcuni abitanti della zona, le star dello show cult Il trono di spade si sono integrate molto bene nella comunità locale, insieme ai due figli di quattro e due anni. I due attori sono particolarmente benvoluti dai loro vicini, che li hanno descritti più volte come 'molto amichevoli'.

L'invasione della privacy

Rose e Leslie trascorrono molto tempo nel Suffolk, ma possiedono delle case anche a Londra e a Los Angeles, potendo quindi spostarsi agevolmente in base ai loro impegni di lavoro.

I due attori sono comunque particolarmente attenti nel tentativo di mantenere la propria privacy, chiedendo alle autorità locali di avere il permesso di installare dei cancelli in legno per evitare che gli sconosciuti potessero introdursi nella loro proprietà e osservarli mentre si trovavano in giardino.

Nei documenti presentati si sottolineava che c'erano state continue violazioni della loro privacy da quando avevano acquistato la residenza storica nel 2017, ribadendo: "Questo avviene non per ammirare gli elementi architettonici e storici dell'edificio, ma puramente per un desiderio sgradito e intrusivo di osservare chi ci abita".