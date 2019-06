Kit Harington in rehab: "Troppo giovane per tutta quella fama"

Il volto di Jon Snow ne Il Trono di Spade, Kit Harington, è entrato in rehab e una fonte ha svelato i motivi dello stress: troppa fama in troppo poco tempo.

Una fonte vicina a Kit Harington ha rivelato che l'ingresso in rehab è dovuto alla troppa fama ottenuta in giovane età grazie a Il Trono di Spade.

Il primo ruolo sullo schermo dell'attore è stato proprio quello di Jon Snow nella serie di culto HBO, che ha esordito sulle televisioni nel 'lontano' 2011. All'epoca Kit Harington aveva 24 anni e nella giornata di martedì un suo portavoce ha confermato che l'attore ha deciso di entrare in rehab, utilizzando questo momento di pausa lavorativo per lavorare su alcuni problemi personali. Nella giornata di oggi una fonte vicina al giornale People ha confermato che il passaggio da vita normale a 'divo' Hollywoodiano è stato davvero difficile per Kit:

Il trono di spade 8x03: Kit Harington in una scena

"Per 10 anni Kit è stato praticamente associato a Jon Snow, ed è stato invaso da questo intenso personaggio. Il ruolo e il livello di fama che ha raggiunto è stato difficile da gestire per una persona così giovane, appena uscito da una scuola di recitazione. Ha preso il lavoro molto sul serio, ma è stato estremamente stressante. Ora che ha detto addio a Jon Snow, ha avuto bisogno di aiuto per ridiventare se stesso, semplicemente Kit."

Secondo il portale Page Six, Harington è entrato in una struttura di lusso e sta ricevendo aiuto psicologico e terapia comportamentale per controllare lo stress e le 'emozioni negative'. L'intensità del ruolo ne Il trono di spade si potrà vedere anche nel documentario dedicato alla serie, Game of Thrones: The Last Watch (che è atteso su Sky il 3 giugno): in un video Kit reagisce emotivamente al destino di Daenerys durante la lettura dello script.