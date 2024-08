Eternals, Kit Harington: "Non era affatto un ruolo interessante"

Kit Harington avrà anche avuto una reunion con la sua co-star de Il trono di spade Richard Madden nel film Marvel del 2021 Eternals, ma l'attore non ha intenzione di "fingere" che il MCU sia un'opera d'arte.

Harington ha dichiarato a GQ UK che interpretare Dane Whitman nel film, diretto da Chloé Zhao, era qualcosa che doveva fare, visto che si tratta di un mega-franchise, ovvero la Marvel.

"Non fingerò di aver accettato quel ruolo perché era diverso e interessante, non lo era", ha detto Harington. "Se la Marvel chiama, devi farlo".

All'epoca il film ricevette le peggiori recensioni tra le puntate della Marvel, tanto che il co-protagonista di Harington, Kumail Nanjiani, ammise in seguito di aver subito un "trauma" per il contraccolpo della critica.

Rivedremo Harington nel MCU?

Harington, tuttavia, potrebbe ancora tornare alla Marvel. In una scena post-credits di Eternals è stato annunciato che il suo personaggio sarebbe diventato il Cavaliere Nero. Si pensava che questo supereroe sarebbe apparso nel prossimo film di Blade, che è già stato bloccato numerose volte a causa del cambio del regista e dello sceneggiatore. Il film, tuttavia, è ancora in fase di sviluppo, ma non si sa se Harington riprenderà il suo ruolo nel MCU per Blade.

Per quanto riguarda l'altro famoso franchise, Game of Thrones, Harington ha appeso il cappello al chiodo nel ruolo di Jon Snow. L'attore ha dichiarato a GQ UK che è stato molto pesante interpretare l'eroe preferito dai fan nella serie HBO per tutte quelle stagioni.

Lo spinoff su Jon Snow in programma per la HBO è stato recentemente accantonato, Harington, che inizialmente aveva accettato di partecipare al progetto, ha detto a tal proposito: "Alla fine mi sono tirato indietro e ho detto alla HBO: 'Penso che se ci spingiamo oltre e continuiamo a svilupparlo, potremmo finire per realizzare qualcosa di cattiva qualità. E questa è l'ultima cosa che vogliamo'".